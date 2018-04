Festivalguide: Fem skræmmende film, som du gerne vil ødelægge weekenden med Danmarks største festival for genrefilm, Blodig Weekend, begynder i dag. Her er et bud på de fem bedste grunde til at opleve gyset på det store lærred.

Selv om ’Get Out’ var nomineret i de største kategorier ved årets Oscar-uddeling, lugter gyserfilm stadig lidt af lavkultur i den etablerede filmverden. Måske fordi der produceres så meget skrald blandt gysere og andre genrefilm, at det er en krævende opgave at trawle gennem udbuddet for at finde overraskelserne.

Heldigvis er der mange fans, som elsker gysere så meget, at de gider glo på en dårlig film bare for at få et genrefix. Og når de så rent faktisk støder på kvalitet, kan de fortælle alle andre om det.

Sådanne fans står bag den københavnske genrefilmfestival Blodig Weekend, der på syvende år insisterer på, at danskere skal se det gode gys i biografen. Her er fem anbefalinger fra årets program på 15 film.

1. Revenge

Med sit originale greb om den klassiske undergenre rape/revenge har Coralie Fargeat konsolideret den position, de kvindelige instruktører endelig har indtaget i genrefilmverdenen. Siden premieren på sidste års Toronto Film Festival har ’Revenge’ skabt begejstring for den ekstremt blodige historie om Jen, som efter at være blevet gruppevoldtaget i ørkenen forvandler sig til en jæger, hvis brutalitet overrasker gerningsmændene.

2. Blue Sunshine

Mange film fra 1970’erne har skildret tidens kollektive frygt, og det var et gyldent årti for gysergenren. En af de oversete, men kultdyrkede, af slagsen er den fremragende ’Blue Sunshine’ om et lsd-lignende stof, der får folk til at tabe håret og dræbe alle omkring sig med et tomt blik i de uhyggelige øjne. Instruktør Jeff Lieberman er gæst på festivalen.

3. Still/Born

Siden ’Rosemary’s Baby’ har der været mange mislykkede forsøg på at genskabe uroen omkring en baby med en sjæl. ’Still/Born’ kan være en undtagelse, fordi fortællingen om en barslende mor og et nyfødt barn giver ondskaben tid til at trænge sig på. Mary og Jack har fået tvillinger, men den ene var dødfødt, og sorgen over tabet er også en del af dramaet. Så er der tale om djævlen i en baby eller en eskalerende fødselsdepression, der fordrejer virkeligheden?

4. Ghostland

Franske Pascal Laugier har endnu ikke kunnet matche sit gennembrud ’Martyrs’ fra 2008, der ramte Cannes som en bombe og var med til at skabe den kontroversielle bølge New French Extremity. Men hans film møder man altid med en særlig forventning. Her handler det om et søskendepar i et hus, der virker hjemsøgt af både spøgelser og barndomstraumer.

5. Mom and Dad

Nicolas Cage med opspærrede øjne i endnu en rolle som psykopat. Det lyder forfærdeligt. Men i ’Mom and Dad’ kan hans overspil have fundet sin rette genre i en langt ude-horrorkomedie, hvor mor og far rammes af en virus, der giver dem lyst til at slå deres to børn ihjel.

Blodig Weekend. Torsdag 12.april - søndag 15.april, Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 Kbh K.