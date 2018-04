Borgmester Niko Grünfeld: »Det er temmelig provokerende, når luksuslejligheder står tomme, mens mange leder efter et sted at bo«

Hvorfor har du valgt, at vi skulle mødes på Christiania?

»Det er både et fantastisk åndehul og en eksperimentalzone – et sted for iværksætteri, kulturelt frisind og kærlighed. Men det er også et sted, der vidner om nogle af de samfundsudfordringer, vi har i hele byen, og som skaber utryghed og kriminalitet. Det er en af grundene til, at jeg er fortaler for legalisering af cannabis«.

Hvor bor du?

»I Valby. Det er en sammensat og rummelig bydel med stor jordforbindelse. Der er en uhøjtidelig landsbystemning, jeg er ret vild med. Men selv om der sker en masse på Grønttorvet, så savner jeg klart noget storbypuls. Toftegårds Plads kunne være en kulturel frizone, en grøn oase og et samlingspunkt med KraftWerket, kulturhuset og biblioteket, men det er stadigvæk bare en cementørken«.

Hvor går du hen og hører musik?

»Hvis jeg skal sige ét sted, så er det Vega. Jeg kan godt lide arkitekturen og det historiske med arbejderbevægelsens ambition om at skabe et sted, hvor mennesker med forskellig baggrund kunne samles om musikken«.

Hvor får man den bedste kaffe?

»Det gør man blandt andet i Absalons Kirke, der bliver genbrugt som kulturhus, hvor mennesker kan mødes på kryds og tværs. Man sidder ved langborde til fælleskøkken. Spiller bordtennis. Og kaffen får man til en pris, hvor de fleste kan være med«.

Hvor er dit yndlingssted i København?

»Jeg elsker at se ind på København fra en båd i Øresund. Man tænker måske, at byen stopper, når man når til vandet, men der viser sig et fantastisk by- og havneliv, når man betragter byen udefra«.

Hvor er det værste sted i København?

»H.C. Andersens Boulevard er ét af dem. Jeg forstår ikke, vi ikke indretter os mere begavet, når vi ved, at så mange mennesker lider under luftforurening. Der så jeg gerne, at vi lavede nogle radikale træk, så trængslen bliver mindre, og vi får flere grønne byrum og renere luft«.

Har du et stamsted?

»Jeg forsøger mere at blive ved med at opspore nye steder. Senest spiste jeg på South Harbour Café, der serverer lækker arabisk mad. Ellers er jeg ofte gæst på Lynetten Havn, hvor vi har haft sejlbåd liggende i mange år«.

Hvor i byen synes du, der dufter bedst?

»På Amager Fælled en morgen i maj-juni, når naturen langsomt er begyndt at vågne. Så dufter der af liv og sommer«.

Hvor går du i byen?

»Centralhjørnet eller Café Intime er gode bud. Jeg elsker den uformelle stemning og sammensætningen af forskellige mennesker«.

Hvis du fik en stor pose penge, hvad ville du så forandre i byen?

»Jeg ville sørge for, at der var flere arkitektonisk skæve og sprudlende boliger til alle eksperimenterende boligformer, som kollektiv 2.0, og masser af centrale studie- og ungdomsboliger. Hvis vi skal blive ved med at tiltrække forskellige typer og talenter, så må boligerne være til at betale. Jeg synes, det er temmelig provokerende, når luksuslejligheder står tomme, mens mange leder efter et sted at bo«.

Hvis du havde en bulldozer, hvad ville du så fjerne?

»Jeg går jo ind for genbrug, så ikke noget med at smadre ting! Vi skulle hellere give nyt liv til nogle af de steder, som ikke længere tjener en funktion. Det kunne være de lukkede bygninger på Kalvebod Brygge, der kunne åbnes og blive alt fra forsamlings- og kulturhuse til et dansk Tate Modern-museum«.