København får ny flydende ø-café ved Kalvebod Brygge Københavns Kommune har godkendt planerne for et flydende caféprojekt syd for Kalvebod Bølge, som vil være åben tre måneder hen over sommeren de næste tre år.

En sommer-oase, der flyder på vandet ud for kajen ved Kalvebod Brygge. En drink i hånden, sand mellem tæerne og en dukkert lige om lidt.

Det er, hvad københavnerne er stillet i udsigt fra og med juli 2018.

Green Island, som den nye flydebro hedder, er nemlig netop blevet godkendt til etablering af Københavns Kommune.

Konkret er der tale om et større pontonmodul, der kommer til at ligge på vandarealet 50 m syd for Kalvebod Bølge fra start juli og frem til september. Planen er at huse en café med udeservering, samt et lounge- og strandområde, hvorfra man kan hoppe i havnen.

Kapaciteten på øen tilgodeser, at cirka 130 personer kan udleve deres våde drøm med et 360-graders vue over vandspejlet. Alt sammen i en klimavenlig ånd - øen vil nemlig takket være solceller slet ikke være koblet på det konventionelle forsyningsnet. Og maden, den bliver økologisk.

Bag initiativet står Copenhagen Entertainment Unit, der stiler efter at kreere et eksklusivt sted, hvor man hygger sig i en afstressende atmosfære - ikke et sted beregnet til fest.

Green Island har været undervejs i fire år og er tegnet af arkitekter fra Hallas+Hartvig. Selve øen vil være forbundet til kajen via to gangbroer, der sammen med resten bliver pillet ned, når efteråret står for døren.

Projektet har krævet en dispensation fra lokalplanen, men er blandt andet godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af undersøgelser, der peger på en efterspørgsel af attraktive udendørs fasciliteter i byen.

Desuden flugter projektet med kommunens 2013-vision om at skabe 'en havn af muligheder'. Det betyder blandt andet, at flere skal benytte sig af de såkaldte grønne og blå områder og gerne blive længere tid i byen.