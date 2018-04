Turboweekend-frontmand Silas Bjerregaard: »Voksen blev jeg først, da jeg flyttede fra Nørrebro«

Hvor bor du?

»Jeg bor på Amager ved Lergravsparken«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»Da vi skulle flytte i noget større, sagde min kone, at Amager var det nye, mens jeg var sådan: Ej, Amager er så brunt, langt fra alt og uden coolness-faktor. Men her er jo hyggelige kroge, små cafeer, grønne områder og vuggestuer på hvert andet gadehjørne. Alt, hvad man har brug for som småbørnsfamilie. Der er ikke et bar- eller klubmiljø, så på den måde er det ikke det hippeste kvarter, men det er sgu meget rart i hverdagen, at der er stille og roligt«.

Hvilke mennesker i byen fascinerer dig?

»Dem, der tager initiativ til at udnytte områder på en ny måde. De folk, der starter noget nyt op på Amager, og som tør sige, at de tror på, at kvarteret kan udvikle sig. Det kunne være WeFood, der er et super fedt initiativ, og folkene bag Crunchy Frog, der åbnede en øl- og cocktailbar på Østrigsgade, hvor man umiddelbart ville tænke: Det er den dødeste gade i byen, ik’? Men de er bare sådan: Hey, lad os prøve noget nyt og ungt«.

Hvor i byen dufter der bedst?

»Når man går forbi et bageri rigtig tidligt om morgenen. Det er en meget speciel duft, der minder mig om enten gode byture eller spændende morgener, hvor man skal tidligt af sted. Når duften blæser ud på gaden, og bagerne allerede har stået der i tre timer, og man selv enten er sådan helt klatøjet eller helt besoffen, så indser man, at verden fortsætter«.

Hvad er dit eget yndlingskvarter?

»Mit hjerte vil nok altid tilhøre Nørrebro, for der har jeg boet i 11 år, og der er jeg gået fra ung knægt til voksen mand. Eller, voksen mand blev jeg nok først, da jeg flyttede derfra. Det var lidt et legerum, der rummer mange minder nu«.

Hvor finder du eventyr i byen?

»På den gamle Amagerbane. Den er stadig lidt romantisk med de gamle jernbanespor, der er halvt groet til, så der er lidt sjov ruin over det«.

Hvad gør dig stolt af København?

»Prioriteringen af cyklismen gør mig rigtig stolt af København. Så snart jeg besøger andre storbyer som Berlin, hvor man cykler på fortovet, eller London, hvor man fandeme skal være dødsakrobat for at overleve, så bliver jeg stolt af, at København er bygget til cykler, og at man bliver undervist i cykelfærdsel allerede i folkeskolen«.

Hvor ville du tage din date hen?

»Lige så snart Alvin kan blive passet om aftenen, er det på høje tid, at jeg inviterer min kone ud på en rigtig lækker middag. Jeg ville nok lave sådan en tretrins-ting med mad, kultur og cocktails. Enten skulle vi på den michelinrestaurant, der er ved at åbne inde ved hotel SP34 i Indre By eller på restaurant Bodil på Vesterbro, hvor vi har haft det rigtig hyggeligt før. Derefter en ballet eller et teaterstykke og så cocktails«.

Hvor går du hen og hører musik?

»Faktisk hører jeg mest musik, når jeg går ture med barnevognen. Det er lang tid siden, jeg selv har været til koncert, men jeg kan godt lide Vega. Det er et dedikeret spillested, der booker fede acts«.

Hvis du fik en stor pose penge, hvad ville du så forandre i byen?

»Jeg ville bygge billige, veldesignede lejligheder til unge mennesker«.