International rejseguide: Københavnsk taco-bod serverer den bedste gademad i Europa Sådan lyder dommen fra 73 eksperter fra rejseguiden Lonely Planet, der har smagt sig igennem et arsenal af lokale street food-stande over hele Europa

Det kan virke en anelse skævt, at København kommer på verdenskortet, når det handler om mexicansk mad.

Men det gør jo slet ingenting, hvis det er hæder, det handler om.

Og det er altså tilfældet nu, hvor Hija De Sanchez' taco-truck ved Torvehallerne er blevet udpeget som Europas bedste street food-bod af Lonely Planet.

Biksen har ligget i hjertet af København siden 2015, målrettet ledt an af den tidligere Noma-kok Rosio Sanchez, der har formået at placere sin beskedne tacobiks i overskrifterne hos medier som New York Times, Wall Street Journal og Vogue.

Bag hæderen finder man et ekspertpanel på 73 madører, blandt andre Noma-grundlæggeren René Redzepi, som har spist sig igennem japansk-portugisisk mad i Lissabon, syrisk shawarma og hollandske stroopvafler, men altså endte med at finde en klar vinder i Hija de Sanchez' smagfulde fusion mellem det stærke mexicanske og det nordiske køkken.

Udover den lille tacobiks har Rosio Sanchez også et indendørs taqueria i Kødbyen samt restauranten Sanchez i Istedgade, der ifølge Politikens madanmelder serverer byens bedste tacos.

Læs vores store interview med Rosio Sanches her.