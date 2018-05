Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Københavns nye streetfood-marked åbner i dag: Spark weekenden i gang med gratis smagsprøver for enden af Inderhavnsbroen Der er gratis smagsprøver i vente, når Broens Gadekøkken inviterer til åbningsweekend. Her kan madglade københavnere og turister se frem til streetfood fra blandt andet Gasoline Grill, Pal' Pueblo by PMY, California Kitchen og Grød.

Solen står højt på den blå himmel og graderne stiger i takt med weekendens ankomst, ja, mere kan man næsten ikke forlange af en forårsweekend i maj. Eller? Det skulle da lige være noget læskende til ganen, havudsigt og mad, der tager én med en tur til sydens madunivers. Og heldigvis er det lige, hvad du kan blive beriget med denne weekend i København. For nede på havnekajen på Grønlandske Handels Plads for enden af Inderhavnsbroen inviterer Københavns nye streetfood-marked, Broens Gadekøkken, til deres officielle åbning. Her kan man som gæst se frem til forkælelse med gratis smagsprøver fra madboderne og læskende sager som kølig rosé, G&T og pilsnere. Åbningsweekenden bliver skudt i gang i dag, fredag 4. maj, kl. 15 og løber frem til kl. 22. Du kan også tage forbi til åbningsfest lørdag (kl. 9.30-20) og søndag (kl. 11-22). Læs også: Folkene bag CPH Street Food og Noma har åbnet nyt madmarked for enden af Inderhavnsbroen Gratis Rosé, sundae-is og dj's Var du tilfældigvis forbi Grønlandske Handels Plads sidste weekend, kender du formentlig allerede til madmarkedets burgere, kaffe og malaysiske kyllingevinger. I sidste weekend afholdte Broens Gadekøkken nemlig en såkaldt ’soft opening’. Men denne weekend byder på ekstra forkælelse. I dag kan du blandt andet nyde et glas gratis rosé fra Vin-Bar, køle ganen med (gratis) sundae-is toppet med chokoladesauce fra Dessertboden eller smage hjemmelavet, økologisk ’frozen lemonade’ fra Gasoline Grill. Foruden gratis smagsprøver bliver der sat ekstra gang i fredagsstemningen, når dj Frederick Lehmann (15-18) og DJ Disse (18-22) slår tonen an i takt til bølgeskvulp og dansende solstråler. Nybagte boller og kolde pilsner Lørdag kan de 500 første gæster se frem til gratis lune boller. Det er den amerikanske mesterbager Richard Hart, der står bag æltningen og bagningen. Smager bollerne dig, kan du se frem til åbningen af Richards bageri på Frederiksberg senere på sommeren. Til en morgenbolle hører sig en god kop kaffe, og den sørger The Coffee Collective for. Når formiddag bliver til eftermiddag kan du køle ganen med både øl og G&T. Knut-bar uddeler nemlig 100 gratis Royal-pilsnere (fra kl. 12), mens Sol-Bar byder på G&T til de 100 første gæster (fra kl. 16). Der er også mulighed for at smage på gadekøkkenerne. F.eks. kan du smage på sunde bowls fra det californiske køkken eller peruviansk chevice og venezuelanske empanadas fra det latinamerikanske køkken. Når kl. slår 17. overtager Anders Krøi dj-pulten efter Anders Midtgaard og fortsætter lyden af sommer, når højtalernes toner bliver kastet ud under den åbne himmel. Søndag er der også smagsprøver i vente. Her kan du både smage på Grøds grødunivers eller på Mak-Cik’s malaysiske kyllingevinger. Læs også: Fem hjerter: Tivolis nye 850 kvadratmeter store madhal er et flot og livligt visitkort for København Samlingssted for lokale og turister Fremadrettet vil Broens Gadekøkken have åbent alle dage fra kl. 11-22 og ambitionen er at tilbyde street food fra hele verdenen på en tirsdag såvel som en lørdag. Det er folkene fra holdet bag hedengangne Copenhagen Street Food på PapirØen og Noma, der står bag Københavns nye madmarked. Broens Gadekøkken. Alle ugens dage kl. 11-22. Den Grønlandske Handels Plads, Strangade 95, Kbh. K