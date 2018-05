En ristet bønne? Skyl michelinmaden ned med mokka til kaffefestival i Valby Weekenden 18.-20. maj kan du smage dig gennem massevis af kaffe, når kaffefestivalen byder indenfor til duften af kaffebønder, kaffekunst og smagsprøver. Køkkenchefen fra michelinrestauranten 108 står for frokosten og den efterfølgende aftenbar.

Er du en vaskeægte kaffenørd eller blot glad for kaffe, ved du sikkert allerede nu, hvordan du skal tilbringe weekenden i næste uge. Der er nemlig kaffefestival i Valby, hvor du kan opleve landets dygtigste baristaer i aktion til danmarksmesterskabet.

Med mange forskellige bryggeteknikker er det næsten gået hen og blevet en kunst at lave en (god) kop kaffe. Og kaffekunst er lige, hvad festivalsgæsterne vil møde, når de smager sig gennem den danske kaffekultur, som kendte baristaer fra bl.a. The Coffee Collective, Andersen & Maillard og Espressospecialisten vil dele ud af.

Kaffefestivalen finder sted i Marketenderiet i Valby fra fredag 18. maj til søndag 20. maj. En fuld billet koster 150 kr., men man kan også nøjes med at købe endagsbillet (50 kr. fredag, 75 kr. lørdag og 100 kr. søndag).

Kaffekonkurrence og fredag- og lørdagsbar

I løbet af weekenden skal nye baristaer indstilles til verdensmesterskabet i henholdsvis Brewer’s Cup (filterkaffe), barista (espresso) og cupping, også kendt som kaffesmagning. Derfor bliver der afholdt danmarksmesterskab i hver kategori, som man som festivalgæst nøje kan følge. Vinderne går videre til verdensmesterskabet.

Efter hver konkurrence vil baristaerne servere deres konkurrencekaffer for gæsterne. Her vil det også være muligt at hilse og smage på den firedobbelte danmarksmester Søren Stillers kaffe.

Både fredag og lørdag vil The Corner (Restaurant 108’s kaffe- og vinbar) hoste fredag- og lørdagsbar. Ligeså er det dem, man skal ty til, hvis sulten melder sin ankomst eller hvis man trænger til at skylle kaffen ned med et glas øl eller vin. The Corner vil både servere frokostretter, kager og andet bagværk. Og det passer medejer, michelinstjerneindehaver og køkkenchef på Restaurant 108 Kristian Baumann rigtig fint at skulle være en del af en festival med fokus på kaffe:

»Både da jeg arbejdede på Noma og nu hvor jeg har min egen restaurant, har jeg altid haft stor respekt for kaffe som en delikatesse, og jeg glæder mig rigtig meget til at servere vores pastries og mad for en masse kaffeinteresserede«, skriver han i en pressemeddelelse.

Kendte baristaer

Foruden firedobbelt-danmarksmester Søren Stiller vil flere prisvindende baristaer også være til stede under festivalen. Blandt andet får man som gæst muligheden for at hilse på Klaus Thomsen, der er tidligere verdensmester og medejer af The Coffee Collective og Mikaela Gervard, barista hos The Coffee Collective, der i 2016 fik en andenplads i verdensmesterskaberne i filterkaffe, hvor hun netop benyttede The Coffee Collectives helt egen og eftertragtede kenyanske Kieni-kaffe.

Til festivalen vil også den nyåbnede Nørrebro-bager og kaffebar Andersen & Maillard servere kaffe til gæsterne. Det er den tidligere Noma-kok Milton Abel og Hans Kristian Andersen, der står bag kaffebaren. De laver spændende kaffer og serverer (populært) bagværk.

Også den regerende danmarksmester Cristian Scigliano serverer kaffe til festivalsgængerne. Kaffen brygger han på sin udstillerstand. Er man interesseret i at høre mere om hans oplevelser til verdensmesterskabet sidste sommer, deler han gerne ud af erfaringerne.

Kaffefestival. 18.-20. maj, Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, 2500 København, Valby. Du kan købe din billet her. Åbningstid: fredag 14-21, lørdag 10-21 og søndag 10-18.