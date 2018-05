WhoMadeWho og Av Av Av: Ølfestivalen Hops er klar med musikprogrammet til lørdagens fest Københavns nye endagsfestival for øl, der løber af stablen nu på lørdag 19. maj i Carlsberg Byen, løfter omsider sløret for deres 'hemmelige' musikprogram.

I første omgang ville Hops slet ikke ud med, hvem der skulle spille på festivalens første udgave. Først på selve dagen, lød det fra bagmændene.

Musikprogram Joakim Frithjof (NL) Barselona Halve Soul (NL) Emil Lange Lisa Fosmark Who Made Who Av Av Av

Det er en ølfestival med et musikprogram og ikke vice versa, forstod man.

Nu får gæsterne alligevel lov til at smugkigge på det musikalske line-up, før bryggerierne åbner for fadølshanerne i morgen, lørdag, i Carlsberg Byen.

Den danske elektroniske trio WhoMadeWho kommer blandt andet forbi Bryggeriforeningens smukke have og spiller en halvanden times koncert sidst på dagen, før Av Av Av sætter punktum for festivalens jomfrurejse med deres festlige klubmusik.

De unge stjernespirer i Barselona vil tilføre de iskolde bajere en passende lydside med deres funklende sommerpop, når de indtager festivalens eneste scene. Desuden er de to dj's Emil Lange og Lisa Fosmark en del af den musikalske pakke, som suppleres af to hollandske navne, nemlig Joakim Frithjof og Halve Soul.

Laboratorie-øl

Foruden at fornøje sig i gyldne dråber fra de i alt seks danske og seks hollandske bryggerier, kan man se frem til lidt af en utraditionel øloplevelse, når Carlsbergs laboratorie eksklusivt serverer fire spritnye øl, der er lavet helt fra bunden.

Ideen har været at nytænke pilsnerøltypen, og resultatet er blevet en rød lagerøl, en frugtig sommerøl og en 100% rugøl. Den sidste øl er en After Eight-porter brygget på malt og specialristet chokolade.

Det er første gang, de laboratorie-ansatte har lavet øl, og måske den sidste. Øllene vil i hvert fald kun blive solgt på Hops-festivalen og aldrig mere.

Lyder det lidt for specielt og nørdet? Ingen grund til fortvivlelse, for Hops har sørget for, at alle mikrobryggerierne har mindst én klassisk pilsner på kortet for at holde stemningen nede på jorden. Derudover er der også mulighed for at få cocktails, drinks, sodavand og vin i barene.

Fiskerestauranten Hooked og Nørrebros mikro-diner Snack & Blues ruller ind med madboder, så ingen går sultne hjem. Det samme gør vietnamesiske Cám Ón og Bangkok Street Kitchen.

Festivalen har plads til 3.000 gæster, og det er stadig muligt at få billetter.

HOPS. 19. maj kl. 12.00-00.00. Gamle Carlsberg Vej 14, 2500 København. Billetpris: 300 kr.