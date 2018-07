Reportage: Danmarks længste maleri kan findes på en mur i Sydhavnen På Enghave Brygge er graffitikunstnere ved at male den største historie af dem alle – universets tilblivelse, Jordens skabelse og menneskets udvikling. Maleriet er 470 meter langt og bliver Danmarks længste.

Under den bagende sol står en gruppe solbrændte mænd med maling på tøjet. De har front mod et 470 meter langt byggehegn, omgivet af murbrokker, store støvede kraner, halvfærdigt betonbyggeri og grønne mælkekasser fyldt med spraydåser.

»Jeg skal lige færdiggøre en dinosaur og nogle øgler, og så går jeg over og hjælper Ulrik færdig med en abe«, lyder det fra en ung knægt, der netop er ankommet til stedet på Christianiacykel med hjemmedekoreret lad.

De fem gadekunstnere er i gang med at male verdenshistoriens cirka 13,8 milliarder år. Det hele. Fra universets skabelse, big bang og den første encellede organisme frem til nutiden i et sammenhængende forløb på det næsten halve kilometer lange byggehegn på kajen ved Enghave Brygge i Københavns Sydhavn.

»Når værket står færdigt, bliver det Danmarks længste væg med gadekunst, og jeg tror faktisk, at det bliver Europas længste maleri i det hele taget. Jeg har i hvert fald ikke kunnet støve andre frem«, fortæller 39-årige Peter Skensved og rasler lidt med spraydåsen, inden han maler videre på et neandertaler-ansigt.

Graffitimekka jævnet med jorden

Indtil for to år siden var området her i det maritime industrimiljø på Enghave Brygge kendt som et spraydåsernes slaraffenland, hvor byens gadekunstnere hver dag boltrede sig på en næsten kilometer lang mur rundt om H.C. Ørstedværkets gamle kullager.

Men i 2016 blev muren jævnet med jorden for at gøre plads til byudvikling og en ny metrostation. Stedet gik under navnet ’Hall of Fame’, som er graffitislang for et stort forladt industriområde, der er overtaget af byens gadekunstnere.

På nærmest anarkistisk vis blev der fra 1999 til 2016 dagligt sprayet nye malerier hen over de gamle værker – undtagen på et stykke, der forestillede udviklingen fra big bang frem til istiden og strakte sig over 170 meter.

Af respekt for værkets betydning som det allerførste maleri på muren samt kvaliteten og detaljerne fik ’Evolutionsvæggen’ lov at stå uberørt i alle årene.

»Ulrik vil ikke selv sige det, men ’Evolutionsvæggen’ er nok det mest betydningsfulde værk herhjemme. Både værket i sig selv og hele det kreative miljø og forum, der opstod omkring det«, fortæller Peter Skensved og retter blikket mod sin kammerat, kollega og kunstneren bag ’Evolutionsvæggen’.

Ulrik Schiødt, 45 år, trækker lidt på den ene skulder. Oven på den kompliment må han lige lede efter ordene.

»Det havde jeg ikke lige forudset. Jeg havde bare brændende lyst til at lave det«, siger han så.

20 år gammel drøm

Ulrik Schiødt nåede dog aldrig i mål med sit ambitiøse projekt. For selv om der endnu ikke var sat en eneste streg på muren ved H.C. Ørstedværket, da han som 25-årig i 1999 begyndte på ’Evolutionsvæggen’, hørte andre gadekunstnere hurtigt om det enorme lærred på Enghave Brygge og overtog resten af væggen.

»Jeg havde faktisk vinket farvel til tanken om, at det ville blive muligt nogensinde at fuldende værket«, fortæller Ulrik Schiødt, der synes, det er »overvældende«, at han nu, 20 år senere, har fået mulighed for ikke bare at færdiggøre sin drøm om at male evolutionshistorien, men at genskabe den på ny i sin fulde længde.

Helt op til fremtiden

At det overhovedet er blevet muligt, kan han blandt andet takke sin kammerat Peter Skensved for. Efter nedrivningen af Hall of Fame-muren blev han nemlig kontaktet af Metroselskabet, der inviterede ham til et seminar om, hvad der kunne gøres for at bevare gadekunstens historie i området.

»For mig lå det ligefor, at vi selvfølgelig skulle gøre Ulriks evolutionshistorie færdig. Nu har han gået og tænkt på det i tyve år«, siger Peter Skensved og tilføjer:

»På den første væg nåede Ulrik kun til istiden. Den her gang når vi helt til fremtiden«.

Den nye evolutionsvæg på Enghave Brygge er efter planen færdig 1. august, og Metroselskabet har lovet at lade værket stå frem til 2024.