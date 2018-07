Guide til CPH Opera Festival: Oplev rapopera, børneopera, operabingo eller få en gratis introduktion til operaens klassikere Storslået sang vil runge over hovedstaden, når CPH Opera Festival fra 29. juli opsøger københavnerne i byens rum og inviterer til opera på 30 forskellige måder.

Morgensang på Israels Plads

Når nu det handler om en operafestival, hvad er så mere naturligt end at begynde dagen med selv at bryde ud i brusende sang? Således også på CPH Opera Festival, der har morgensang på programmet i den første uge af festivalens samlede 14-dages program. Med radiovært og pianist Mathias Hammer samt skiftende gæster til at lede de fremmødte gennem fællessange som ’Du danske sommer, jeg elsker dig’er der rig mulighed for, at du selv kan blive en del af koret på Israels Plads ved Torvehallerne.

Morgensang. Hver dag fra 30. juli til 3. august. Kl. 9.00. Israels Plads ved Torvehallerne. Det er gratis at være med.

Bryd et tabu i studie 3

Operaen ’Silent Zone’ om incestofre er et stramt struktureret mareridt, hvor komponisten Louise Alenius bruger musikken som det, der kan føre os derhen, hvor ordene ikke kan. Sådan stod der i nærværende avis sidste sommer, da forestillingen blev anmeldt til fem ud af seks hjerter. Siden har ’Silent Zone’ turneret rundt på landets operascener og er desuden nomineret til tre reumerter, nemlig Årets opera, Årets instruktør og Årets scenedesign.

Nu rammer forestillingen om en dysfunktionel familie, hvor en tabubelagt hændelse har taget sproget fra datteren i huset, CPH Opera Festival og vil blive opført i Nordisk Films studie 3.

Silent Zone. 2. august, tre forestillinger. Kl. 16.00, 19.00 og 22.00. Mosedalvej 14, Valby. Pris: 270/160 kr. (ungbillet).

Mozarts tryllefløjte i børnehøjde

I et forsøg på at nå derud, hvor operaen ofte ikke kan bunde – nemlig blandt de yngste – har CPH Opera Festival skabt en nytænkende version af Mozart-mesterværket ’Tryllefløjten’.

Forestillingen er målrettet børn plus deres voksne og begynder hjemme hos gamle Papageno, der har besøg af sine børnebørn. Pludselig kommer de til at ødelægge rammen med bryllupsbilledet af deres bedstefar og Papagena. Det udløser uro i nutiden, som om bedstefar og bedstemor aldrig havde mødt hinanden. Kun ved at genfortælle historien kan roen genoprettes. Derfor må handlingen spoles tilbage til dengang, Papageno endnu var en enlig fuglefænger. For at finde ud af, om det vil lykkes, må man besøge Folketeatrets Store Scene.

Tryl. 3. august kl. 15.30 og kl. 19.00, 4. og 5. august kl. 12.00 og kl. 15.30. Folketeatret, Nørregade 39, Kbh. K. Pris: 200-250/150-200 kr. (ungbillet).

Gratis lydlunser i Kødbyen

Mozart, Strauss, Puccini og Bernstein. Listen med store operakoryfæer er lang. Og har man endnu ikke stiftet bekendtskab med genrens absolutte superstjerner, byder der sig en gratis mulighed, når Det Kongelige Kapel rammer asfalten ved slagtercentralen i Den Hvide Kødby. Her vil orkestret dele ud af smagsprøver fra det kommende kongelige operaår og gamle klassikere fra gemmerne.

Forestillingen varer 2 timer og 30 minutter, men har indlagt pause, hvor de fremmødte kan hente forfriskninger hos Kødbyens mange restauranter, cafeer og barer.

Det kongelige kapel i Kødbyen. 4. august kl. 19.30-22.00. Flæsketorvet 100, Kbh. V. Det er gratis at være med.

Operabingo med Keld og Hilda

Dansktop, opera og bingoplader forenes på forunderlig vis søndag 5. august i Arbejdermuseets festsal, når ægteparret Keld og Hilda Heick på skift vil råbe tal op til lyden af sopran Helene Hvass Hansen og baryton Palle Knudsen i et Opera-bingo arrangement. Og ingen bingo uden kaffe og kage, som naturligvis vil blive serveret.

Pianist Ulrich Stærk sidder bag tangenterne, mens præmier på skift vil blive delt ud, efterhånden som de fremmødte på skift gjalder ’BINGO!’.

Operabingo. 5. august. To gange. Kl. 13.30 og 16.30. Arbejdermuseet, Rømersgade 22, Kbh. K. Pris: 200 kr. – inklusive kaffe og kiksekage.