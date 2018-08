Haven-aktuelle Jenne Lewis: »Med alderen forsøger jeg mere og mere at balancere det at være en fucking boss lady-leder og lysten til at vrikke rundt og være cute i mine små shorts« Allerede som 3-årig kunne Jenny Lewis forsørge sin familie som barne-skuespiller i Hollywood. Men hun blev træt af at repetere industriens overfladiske ord, og de seneste årtier har hun derfor levet af at fortælle sine egne bundærlige historier i sine sange. I dag spiller den amerikanske musiker på Haven.

Jenny Lewis blev født ind i showbiz. Ja, faktisk gik hendes mor i fødsel på scenen i Las Vegas, hvor forældrene havde bandet Love’s Way. Og når forældrene i årene derefter optrådte med bløde coverversioner af The Carpenters og Sonny and Cher, blev Jenny Lewis babysittet på et af byens neonoplyste hoteller af en kvinde, der levede af at imitere Elvis.

»Det var arbejderklasseshowbiz«, fortæller den 42-årige singer-songwriter, der mere eller mindre har haft fødderne på scenen, siden hun kunne stå på dem – både som skuespiller, i bandet Rilo Kiley og som solist. De seneste årtier har hun udsendt ikke mindre end ni albums med fire forskellige projekter.

Hun har arbejdet sammen med alt fra The Watson Twins til Bright Eyes, The Postal Service og Ryan Adams, ligesom navne som Zooey Deschanel, Chris Robinson og Elvis Costello har lagt vejen forbi hendes plader. Og efter flere års stilhed er hun nu ved at lægge sidste hånd på sit fjerde soloalbum.

Fredag spiller Jenny Lewis på Haven. I den forbindelse har Ibyen fanget hende til en snak om et liv i spotlyset og om at skrive sig ud af mørket.

Poetisk perfektionist

»Egentlig har jeg altid forsøgt at udsende mine sange så hurtigt, som de er skrevet. Men det er ikke altid, at livet går, som man forestiller sig«, siger Jenny Lewis over telefonen fra New Jersey, hvor hun tilbringer en fridag, før turen går videre til Canada. Det er fire år siden, hun udsendte sit tredje soloalbum, ’The Voyager’. Albummet landede efter en noget turbulent periode i hendes liv med sorg, depression og søvnløshed, hvorfor det tog hende hele fem år at færdiggøre det. Og nu er det fjerde album på vej med fortællinger, der på samme vis har krævet lidt længere tid.

»Når det kommer til poesi, er jeg perfektionist. Jeg vender og vurderer hvert et ord. Og det er en proces, jeg ikke kan presse igennem«, siger hun og fortæller, at hun derfor har det med at tage fat på sideprojekter, når den lyriske fødsel lader vente på sig. For to år siden flyttede hun derfor til New York, hvor hun med to veninder startede bandet Nice as Fuck – »minimalistisk postpunk, som det lyder, når det kommer fra tre piger med styr på deres shit«, som Wilson beskriver projektet, der de seneste år har fjernet fokus fra solokarrieren. Men hun har ikke holdt pause i sangskrivningen.

»Jeg finder inspiration overalt og hele tiden. Nogle gange er det en sætning eller et enkelt ord, jeg skriver ned på min hånd. Andre gange popper en lille melodi op og sætter sig fast i mit hoved«, siger hun og nynner nogle halvhæse toner i telefonrøret. Det er melodien fra sangen ’Wasted Youth’, der bliver en del af det kommende album, som hun arbejder på med den amerikanske countryrocker Ryan Adams.

Intet børnevenligt tekstunivers

»Vi bekymrer os alt for meget«, siger hun så. »Om tabte år og forkerte beslutninger. Når man er en kvinde i 40’erne, står man pludselig og tænker: Wow, det er så den krop og den fortid, jeg har. Men man bliver nødt til at give slip og acceptere det, man alligevel ikke kan ændre på«, siger Jenny Lewis og fortæller, at hun i sangen synger ’I wasted time on a poppy’. En valmue. Ikke en hundehvalp, som undertegnede først hørte det.

»Ha ha, nej, en v-a-l-m-u-e. Det ville ellers være en skide god børnesang«, griner hun og understreger, at hendes tekstunivers sjældent er ligefrem børnevenligt. Og det må man give hende ret i.

Jeg blev besat af ord. Det flød ud af mig. Og mit shit var underligt, siger jeg dig

’A million dollar kid’

Allerede på debutpladen, ’Rabbit Fur Coat’, inviterede Jenny Lewis ind i det pseudoautobiografiske univers, der sidenhen har været kendetegnende for hendes lyrik.

»I was of poor folk/ but my mother had a rabbit fur coat«, synger hun næsten vuggende om en mor, der bor i en bil og »putter det der op i næsen«. Hendes andet soloalbum hedder ’Acid Tongue’, og med valmuereferencen – der formentlig henviser til dens opioide kvaliteter – synes Jenny Lewis at fortsætte fortællingen om de mindre flatterende sider ved et liv i L.A.s spotlys.

Hun var ikke mere end 3 år, da forældrene blev skilt, og hun flyttede med sin mor og søster til San Fernando Valley i Californien. Moren var arbejdsløs, og for at kunne betale huslejen sendte hun sin datter til auditions i Hollywood. Her brugte Jenny Lewis sin barndom i reklamer for Barbie, Toy’R’Us og Baby Skates, i et væld af sitcoms og teenagefilm som ’Troop Beverly Hills’ og ’The Wizard’. »I became a million dollar kid ... it was all for a rabbit fur coat«, lød det på debuten.

Tremandsband med mor og søster

Som teenager blaffede Jenny Lewis fra ’the valley’ til Beverly Hills High School, hvor hun gik et år, før de fandt ud af, at hun var skrevet ind under falsk adresse og i virkeligheden boede på den forkerte side af bakken, og det varede ikke længe, før hun fandt andre steder at bruge sin energi. Derhjemme sang hun med sin mor og søster i deres tremandsband, der dagligt ’optrådte’ i køkkenet over madlavningen. På værelset kørte ’Gonna Take a Miracle’ med Laura Nyro på repeat, og i morens pladesamling fyldte kvindelige singer-songwritere som Loretta Lynn, Patsy Cline og Barbra Streisand godt.

Men det var først, da hun fik øjnene op for hiphop, at hun selv begyndte at skrive. Til lyden af ’3 Feet High and Rising’ af De La Soul skrev Jenny Lewis poesi i notesbøger, på papirlapper og servietter.

»Jeg blev besat af ord. Det flød ud af mig. Og mit shit var underligt, siger jeg dig«, griner Jenny Lewis og fortæller, at hun en dag tog papirlapperne med ind på klubben Gaslite i Hollywood, hvor den amerikanske rapper Biz Markie freestylede.

»Jeg fik en mikrofon i hånden og kastede mig ud i det. Det var nok både starten og slutningen på min rapkarriere, men det satte gang i noget«, fortæller hun.

I julegave et år fik hun en guitar, og de mange digte blev langsomt til sange inspireret af countrymusikere som Gram Parsons, Emmylou Harris og The Eagles. Hun blev fanget af deres tekstuniverser, der alle undersøgte de skygger, Los Angeles spotlights kastede. Og jo mørkere tekster, jo bedre.