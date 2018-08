Gode koncerter de kommende dage: Oplev Lukas Graham, Noname og Eleanor Friedberger på den danske scene Lukas Graham til Tønder Festival? Ja, den er god nok. For selvom man bedst kender den smilende forsanger Lukas Forchhammer som stemmen bag radioens soulpophits, så er han også flasket op med folkemusikken.

Der er folk-træf i Tønder

Kender man Lukas Forchhammer som den smilende forsanger i Lukas Graham, der med hiphop-attitude håndterer et stadion, eller som stemmen bag radioens soulpophits, kan det måske overraske, at han kan lide folkemusik. Men det kan han. Han er opdraget med det. Hans far var i mange år engageret i Tønder Festival, hvor også hans mor har arbejdet som frivillig. Derfor giver det mening, at Lukas Graham er hovednavnet på årets Tønder Festival.

En festival, der ud over andre danske navne som Søren Huss og Anne Linnet naturligvis også har plads til amerikansk country og britisk folk. Når man er færdig med at synge med på ’7 Years’ og ’Drunk In The Morning’, kan man gå over og høre nogle af de dygtigste musikere, samlet på et sted.

Lukas Graham. Tor. 23. august. Tønder Festival. Vestergade 80, Tønder.

Foto: Pr-foto: Vega/Noname I sine sange leger hun med både vers, rim samt arven fra slam poetry og spoken word uden det teatralske islæt. På onsdag gæster hun Lille Vega.

I sine sange leger hun med både vers, rim samt arven fra slam poetry og spoken word uden det teatralske islæt. På onsdag gæster hun Lille Vega. Foto: Pr-foto: Vega/Noname

I det bløde soulhjørne

Noname har faktisk et navn. Hun hedder Fatimah Nyeema Warner og er fra Chicago, hvor hun i mange år kunne høres på klubber for ’spoken words’ og ’poetry slam’. Men i 2013 kom hun med på bysbarnet og Chicagos kreative dampmaskine Chance the Rappers mixtapes ’Acid Rap’, hvor hun gav verden et glimt at sit tilbagelænede og milde flow på ’Lost’.

Det passede perfekt ind i Chance the Rappers soulbløde univers, men blev tre år senere foldet ud i Nonames eget poetiske rum mellem Lauryn Hill og A Tribe Called Quest på hendes mixtapedebut, ’Telefone’. Her demonstrerer Noname, at hun er en dybt personlig stemme uden at trænge sig på, og et ualmindelig rart musikalsk selskab af simrende jazz, soul og hiphop. What’s not to like?!

Noname. Ons. 22. august. Lille Vega. Enghavevej 40, Kbh. V.

Foto: Pr-foto: Loppen Den 19. august kan du opleve Eleanor Friedberger live i København, når hun gæster Loppen.

Den 19. august kan du opleve Eleanor Friedberger live i København, når hun gæster Loppen. Foto: Pr-foto: Loppen

Grækenland tur/retur

I løbet af 00’erne udgjorde Eleanor Friedberger sammen med sin bror Matthew The Fiery Furnaces. En legesyg og ofte uforudsigelig duo, der sprang rundt mellem udsyret blues, sære børneremser, støjende folk og tyggegummi-pop. Altså amerikansk indie-rock, som man lavede den dengang.

Som solist siden 2011 har Eleanor Friedberger forankret sin sangskrivning et mere stabilt sted mellem folk og rock, men den overrumplende indie-ånd fra The Fiery Furnaces er ikke forsvundet. Hør bare hendes aktuelle album ’Rebound’, der kredser om et ophold i Grækenland og moderne græsk kultur. Her er guitaren erstattet af skyggefulde synths og trommespor i en dragende, mørk omgang narko-disco. Eller hør det, når Friedberger kommer til København.

Eleanor Friedberger. Søn. 19. august. Loppen. Sydområdet 4B, 1. sal, Kbh. K.