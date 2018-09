Spises på eget ansvar: Valby-mexicaneren Vaca åbner ny biks på Østerbro med chili-challenge og tacos Den mexicanske restaurant Vaca, der tidligere på året åbnede en afdeling på Valby Langgade, åbner nu ved Trianglen. Det fejres med stor åbningsfest 28 september, hvor der vil blive serveret stærke overraskelser.

Tør du spise en taco med verdens stærkeste chili? Den mexicanske fingermadsrestaurant Vaca giver dig nu muligheden.

Restaurantkonceptet udvider nemlig med ny biks ved Trianglen på Østerbro, og det fejres med en åbningsfest 28 september. Her vil 100 gratis tacos med langtidsbraiseret okse, ovngrillet svinebryst og tunceviche stå klar til de første gæster.

»Lyder det loco?«

Til åbningsfesten vil der også være mulighed for at prøve kræfter med det, Vaca kalder for #ChiabloChallenge.

Udfordringen går ud på, at man skal spise en valgfri taco med Vacas chiablo-chilisalsa level 3 iført en sombrero og efterfølgende lave fingerpistoler med begge hænder i ét minut. Selvfølgelig på eget ansvar.

Hvis man gennemfører udfordringen, får man sit billede op på Vacas Wall of Flame. Men vil man hænge øverst på væggen, er det ikke nok at spise én.

Den, der spiser flest tacos med chiablo-chilisalsa, bliver kåret til el presidenté og får den prestigefyldte plads i toppen af taco-hierakiet. Hvis man deler øjeblikket på Instagram, tagger og udfordrer tre af sine venner, er de krydrede tacos gratis.

Født i latinerkvarteret

Guacamoleglade københavnere vil vide, at der allerede tidligere på året åbnede en ny afdeling på Valby Langgade, men konceptet stammer fra Jylland.

Det er kok og ejer Morten Hansson og hans bror Kasper, der står bag Vaca - med mantraet om, at man godt kan spise takeaway i hverdagen uden at gå på kompromis med kvalitet og madglæde.

Den første Vaca åbnede i det aarhusianske latinerkvarter i 2014, sidenhen fulgte en afdeling i Aalborg, Valby Langgade og nu Trianglen. Vaca har også planer om at indtage udlandet i 2020 med deres restaurantkoncepter, der udover Vaca også tæller Karma Sushi.

Men først skal finde vinderen af #ChiablaChallenge på Østerbro.

Vaca Åbningsfest. 28. september kl. 16-18. Trianglen 4, Kbh. Ø. Find arrangementet på Facebook.