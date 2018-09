Hopla! Tag til gratis gadeteater med poetiske klovne syv forskellige steder i København Fra 15. til 23. september kan du opleve Teater Glads forestilling 'Vivaldis' helt gratis i på københavnske pladser.

En poetisk klovnforestilling, helt uden dialog. En stumfilm på teater.

Sådan beskriver Glad Teater selv deres forestilling 'Vivaldis'.

Hvis du eller dine børn vil finde ud af, hvad det skal betyde, kan du fra 15. til 23. september helt gratis se forestillingen på pladser rundt omkring i København, når ensemblet opfører stykket som gadeteater. Det er efter sigende for både børn, teenagere, forældre og bedsteforældre, ja, for alle, og det er ikke nødvendigt at bestille billet på forhånd.

Spilletider 'Vivaldis' af Glad Teater Lørdag d. 15. september kl. 14.00 og 16.30 – Amager Kulturpunkt foran på pladsen

Søndag d. 16. september kl. 14.00 og 16.30 – Kultorvet mod Nørreport

Onsdag d. 19. september kl. 10.00 og 13.00 – Kongens Have

Torsdag. d. 20. september kl. 10.00 og 13.00 – Israels Plads tættest på Ørstedsparken

Fredag d. 21. september kl. 16.30 – Dansepladsen i Fælledparken

Lørdag d. 22. september kl. 14.00 og 16.30 – Ofelia Plads ved Skuespilhuset

Søndag d. 23. september kl. 14.00 og 16.30 - Dansekapellet foran på pladsen Vis mere

Stykket foregår på en familierestaurant ved navn Vivaldis, et sted, hvor rutiner og hierarki ligger fast, hvor hvor de kloge narrer de mindre kloge, og hvor lagkagerne flyver igennem luften. Det er akkompagneret af de berømte violinkoncerter 'De fire årstider' af barokkomponisten Vivaldi.

»Vi har lavet en poetisk klovneforestilling, som kan ses af hele familien, børnehaven eller skoleklassen. Det er en fysisk forestilling, helt uden ord, der handler om, hvordan vi behandler hinanden. Så ud over gode grin, som vi kender det fra de klassiske klovneoptrædener, er der også stof til eftertanke – for måske kommer hjælpen ikke lige derfra, hvor man havde forventet det«, siger instruktør Lars Werner Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle skuespillerne i Glad Teater har funktionsnedsættelser. Teatret har eksisteret siden 2006 og arbejder som en del af Glad Fonden for at inkludere mennesker med funktionsnedsættelser i scenekunsten. I 'Vivaldi' spiller tre skuespillere fra ensemblet og en ekstern skuespiller.

'Vivaldis' af Glad Teater. Kan ses forskellige steder i København fra 15. september til 23. septemer. Gratis adgang. Se programmet her.