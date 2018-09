Reportage fra et af hovedstadens travleste pizzeriaer: Det kræver et velsmurt maskineri, hvis man skal bage 600 pizzaer om dagen København svømmer i i gourmetpizzaer – senest med restaurant Mission. Men det buldrer stadig hos byens mere old school pizzabagere. Søndag aften satte Ibyen sig ved disken hos Nørrebro-institutionen Stefano’s, der bager op mod 600 pizzaer om dagen.

Klokken er 18.21, og et sted bag kasseapparatet bliver der råbt ud i det tætpakkede lokale:»Har vi en Christina? En Julie?«.

Ingen svarer. To pizzabakker ryger over på reolen, hvor samlingen af firkantede papæsker og papirsposer med uafhentede bestillinger står i stakke.

Det er søndag aften hos Stefano’s på Nørrebro, et af byens absolut travleste pizzeriaer, og indenfor er alle siddepladserne optaget, mens en kø af pizzasultne sjæle slanger sig gennem lokalet.

På bænkene ude foran sidder mere end et dusin mennesker svøbt i fleece-tæpper og spiser. Duften af nybagt pizza efterlader straks målbare, seismologiske udsving i hjernens lystcenter.

Det kan godt være, at restauranter som Bæst, Mother og Gorms i de senere år har forfinet Københavns pizzaudbud med hjemmestrukket mozzarella, surdej, hestekød og nye prisniveauer. Men det ukomplicerede, billige, hul i væggen-pizzeria hitter stadig.

Med over 1.000 pizzeriaer i København registreret hos cvr-registeret slår pizzabagerne konkurrenter som burgerbarer og kinagriller med længder.

Stefano’s Pizza tændte op i ovnen for første gang for over 17 år siden, og også her er kvaliteten blevet løftet i det sidste årti. Kortet er skåret ind til et småt, men populært udvalg, og senest er veganske pizzaer kommet til. Du kan dog stadig få en klassisk pizza margherita, der er opkaldt efter den italienske dronning Margherita af Savoy, som regerede Italien mellem 1878 og 1900, for 60 kroner.

Og Stefano’s popularitet er så stor, at man for nylig åbnede ny filial på Østerbro.

De perfekte 340 grader

Havde det ikke været for en gruppe fattige napolitanere, der i slutningen af 1800-tallet fandt på at lægge tomater på deres gærhævede focaccia, havde pizzaen slet ikke været den evergreen, den er i dag.

Opfindelsen er en napolitansk stolthed så stor, at italienerne sidste år fik den særlige pizzabageteknik ’pizzaiuolo’ optaget på Unesco’s liste over immateriel kulturarv. Teknikken består af fire forskellige faser – fra forberedelse af dejen til bagningen i træfyret ovn.

Som i så mange andre af de danske pizzeriaer er Stefano’s drevet af en tyrker, han hedder Ibrahim Kaya og ejede først en kiosk i området, som han solgte for at åbne Stefano’s.

Og hvordan bliver nogle af byens mest populære pizzaer så til? I hvert fald ikke uden et velsmurt maskineri.

Fra morgenstunden gøres alting klar til de 400-600 pizzaer, der langes over disken en søndag som denne.

I omegnen af 100 kilo dej bliver æltet og rullet til små, runde bolde.

200-300 æsker bliver foldet (rutinerede hænder samler seks-syv pizzabakker i minuttet), inden personalet tænder op i ovnen, der skal nå hele 340 grader for at være bedst.

Søndag er en af de hektiske dage hos Stefano’s. Det fornemmer man, når man følger det 13 mand store personale, en af dem udstyret med et trådløst headset for at kunne følge med opkaldene. »Stefano’s. Godaften«, siger en af dem i headsettet, og kort efter skifter en lille, hvid lap papir hænder fra en arbejdsstation til den næste.

’Joachim’ står der i toppen af bestillingssedlen, derunder ’3 x 24’ og ’1 x 21’.

Nummer 24 er ’Nørrebros Favorit’, Stefano’s’ mest solgte pizza med pepperoni, mozzarella, cherrytomat, basilikum og pesto. Mens papirlappen skifter hænder, bimler det igen fra telefonen.

En ordsværm af ordrenumre, småråb og pizzaudleveringer svæver gennem et ellers ordfattigt køkken.

Fire runde klumper dej bliver med rutineret snilde masseret ud til flade bunde. De syner fuldstændig ens, de fire spæde pizzaer, der nu ligger foran metalbøtterne med formiddagens klargjorte ingredienser.