Ibyens pizzaguide: Sådan har du (nok) ikke fået den før Fra rensdyrkød til fedtegrever. Du kan få alverdens særprægede pizzavarianter i byen lige nu. Ibyen guider dig til syv af de atypiske.

Den fedtede

Restaurant Bæst på Nørrebro laver nogle af verdens bedste pizzaer ifølge avisen The Guardian. Her blander de traditionelt pizzahåndværk med økologiske, danske råvarer. Blandt de 10 pizzatårne på kortet syner intet dog så skævt (og kærligt dansk) som nummer ni: grønkål, dansk blåskimmel, hvidløg og øh ... fedtegrever sgu!

Bæst. Guldbergsgade 29, Kbh. N. www.baest.dk

Den frelste

På Østerbro serverer Souls sund mad – og vegansk pizza. Alle de tunge kalorier, der normalt fylder på pizza, er erstattet med squash-ost (den er god nok), soltørrede tomater, trøffel og pesto. Og så medfølger der selvfølgelig en nærende salat som tilbehør.

Souls. Melchiors Pl. 3, Kbh. Ø. www.soulscph.dk

Den med øf

Grisekæber og kartoffelmos pyntet med et skud parmesan er Brønshøj-pizzeriaet Da Gallos bud på anderledes pizza. Bag det nyåbnede og yderst hypede pizzeria står italienske Salavatore Gallo, der med en fortid som pizzabager i Napoli har været vant til at bage op mod 800 pizzaer dagligt.

Da Gallo. Glumsøvej 44, Kbh. www.pizzeriadagalo.dk

Den med sauce

Bearnaisesovs på pizza? It’s a thing, baby. Hos Flintstones Pizza på Amager har de hele to bearnaisepizzaer på kortet, og nummer 36, ’Matador’, har foruden bearnaise tomat, ost, champignon, løg og oksefilet på toppen. Et fransk-italiensk møde har aldrig været smukkere.

Flintstones Pizza. Englandsvej 34B, Kbh. www.flintstones-pizza.dk

Den morgenfriske

Har du ulidelige tømmermænd, kan du selvmedicinere dig til en bedre søndag hos en af Neighbourhoods to filialer i byen. Her bliver en klassisk brunchtallerken – sådan en med æg, kartofler, pancetta og baked beans blandt ingredienserne – nemlig serveret på en sprød, kalorielet pizzabund. Da Politikens anmelder Joakim Grundahl for et par år siden smagte stedets rejepizza, beskrev han smagen som »så panoramisk som et landskabsmaleri«.

Neighbourhood. Istedgade 27 og Frederiksborggade 20D, Kbh. www.neighbourhood.dk

Den pelsede

’Rudolph’ er navnet på signaturpizzaen hos Classic Pizza, en finsk pizzakæde, der for nylig har åbnet filialer i Magasin og Frederiksberg Centret. Foruden tomatsauce og revet mozzarella består Rudolph af koldrøget rensdyrkød, brødost, tranebær og multebærsyltetøj. På kortet har de også bratwurstpizza, en med grøn karry og kokos og en med wasabi.

Classic Pizza. Kongens Nytorv 13, Kbh og Falkoner Allé 21-2, Frederiksberg. www.classicpizza.com

Den afrikanske

Hvis du er villig til at bevæge dig ud af byen, serverer Riva Pizza i Helsingør som nogle af de eneste på Sjælland en pizza africana. Den er allerede et stort hit i det svenske med sin topping af kylling, banan, ananas, peanuts og karry.

Riva Pizza. Blichersvej 57A, Helsingør. www.rivapizzahouse.dk