Ibyens sceneanbefalinger: Skyd weekenden i gang med gratis fredagsbar og ballet Hvis du skynder dig at holde weekend, kan du lige nå at være med, når Det Kongelige Teaters danseenseble Corpus inviterer til gratis fredagsbar fra kl. 15.30.

Tid til seriøst oprydning

Skulle du, kære læser, være ved at drukne i ting og sager, du bare ikke kan få dig selv til at smide ud, men som også er blevet en seriøs belastning, så kan du måske hente inspiration på Aalborg Teater.

Her opfører man lige nu forestillingen ’Alle mulige ting til salg’, en »varm og rå realisme fra samfundets bund«. Det er ny, dansk dramatik, og temaerne er en faretruende tvangsauktion, sociale problemer og en død hund. Nu opstår så tanken om at skaffe penge ved at sælge alt det ragelse, der flyder i hjemmet.

Vupti! Og gælden er betalt.

Helt så enkelt går det naturligvis ikke! Det er Henrik Szklany, der står bag forestillingen, og på scenen optræder blandt andre Marie Knudsen Fogh, Lars Topp Thomsen og Niels Anders Manley.

Alle mulige ting til salg. Indtil 13. oktober. Aalborg Teater. Jernbanegade 11, Aalborg.

Foto: Natascha Rydvald

Fredagsbar - med dans

Danseensemblet Corpus har igen fået den gode idé at invitere balletinteresserede borgere til fredagsbar, hvor man både vil fortælle om kommende kunstneriske udspil, og hvor der er mulighed for at møde dansere. Det foregår i dag i A-salen på Gl. Scene, hvor baren er åben fra kl. 15.30.

De kunstneriske indslag vises fra kl. 17 og varer ca. en halv time. Corpus’ fem dansere er lige nu optaget af forbindelsen mellem dans og drøm. Og det vil præge det i øvrigt ganske uformelle arrangement. Og så vil Den Kgl. Ballets talentfulde danser og koreograf Oliver Starpov vise uddrag af et nyt værk, han i øjeblikket er ved at skabe til Statens Museum for Kunst.

Fredagsbar. 5. okt. kl. 15.30. Corpus. Det Kgl. Teater. Tordenskjoldsgade 10, Kbh. K. Gratis

Foto: Philip Ytournel

Fra tegning til teater

Politikens tegner Philip Ytournel udgav sidste år børnebogen ’Far er sur’ på forlaget Gyldendal. Den blev Zangenbergs Teater i København så begejstret for, at man straks købte bogen med henblik på at skabe en teaterforestilling ud af forlægget. Og nu meldes der klar til premiere. Fra i morgen opfører teatret i Pilestræde ’Far er sur’ – 35 minutter for børn og deres forældre og søskende.

Alt sammen i Sofie Pallesens iscenesættelse. Medvirkende er Emma Silja Sångren og Christopher Lillman samt musikeren Thomas Dinesen. Og det er jo ingen spøg, når far virkelig er sur. Hvad kan man gøre? Opgaven er ikke nem for hans datter, men – som det siges – er far »meget mere medgørlig, når bare de rette midler tages i brug«.

Far er sur. Fra 6.-28. okt. Zangenbergs Teater. Pilestræde 55A, Kbh. K.