Åbningsfest i aften: Nyt værtshus på Nørrebro går til kamp mod bodegalukninger For to uger siden åbnede Skovbar på Jagtvej, og de er efter eget udsagn stolte af at modarbejde udviklingen på Nørrebro, hvor værtshuse lukker på stribe. I aften holder de officiel åbningsfest.

Der var engang, hvor der lå omkring 160 værtshuse på Nørrebro. På hver eneste gade lå der adskillige brune beværtninger, hvor man kunne sætte sig ind og nyde en kold pilsner.

Sådan er det ikke længere.

Bodegaerne er i stor stil blevet skiftet ud med cafeer, naturvinsbarer og smarte spisesteder, og den udvikling er der tilsyneladende en hel del, der begræder.

Blandt dem, som nostalgisk ser tilbage på fordums værtshuskultur, er kollektivet bag et helt nyt vandhul på Jagtvej 27. Skovbar hedder stedet.

»Vi vil gerne forsøge at modvirke, at værtshuse lukker på stribe. Vi håber da også på at kunne åbne flere steder i fremtiden«, udtaler Carl-Peter Diamant.

Han er én af de fem venner, som gik sammen for at åbne Skovbar. Virksomheden bliver drevet som et arbejdskollektiv, fortæller han, og et eventuelt overskud skal bruges til at udvide eller åbne nye værtshuse.

Noget vaskeægte brunt bodega er Skovbar dog ikke, indrømmer Carl-Peter Diamant. For eksempel må man ikke ryge indenfor, har de besluttet, og de har da også istandsat de gamle lokaler, hvor der fra 1973 til 1998 har ligget et værthus. Til gengæld kan man få øl helt ned til 15 kroner og drinks til 45.

»Så vi er vel en mellemting mellem et brunt værtshus og de lidt finere steder«.

Skovbar holder åbningsfest i dag, fredag 12. oktober fra kl. 16-02. Find arrangementet på Facebook her: Skovbar.