Henrik Palles jazz-anbefalinger: Tyrkisk free-ensemble og en af rigets mest begavede saxofonister spiller weekenden ind I aften er der jazz på programmet, når det tyrkiske, eksperimenterende jazz ensemble KonstruKt og den erfarne tenorsaxofonist Tomas Franck (der har fødselsdag i dag) spiller weekenden ind på hhv. Alice og Montmatre.

Frit spil fra Tyrkiet

De fleste af os lytter alt for sjældent til free jazz fra Tyrkiet, fordi vi hænger ved vores gamle plader med Ornette Coleman og de nyere med The Thing.

En undskyldning kunne være, at vi sjældent har haft mulighed for at stifte bekendtskab med tyrkisk free jazz. Så derfor er det godt, at lejligheden nu byder sig.

KonstruKt er navnet, og ensemblet kommer fra Istanbul, hvor det er en central del af scenen for såvel eksperimenterende jazz som dub og electronica. Gruppen blev stiftet i 2008 af Umut Caglar og Korhan Futaci, og siden starten har deres musikalske samarbejde været i rasende udvikling.

De er bl.a. begyndt at inddrage traditionelle tyrkiske instrumenter i løjerne, som i øvrigt følges opmærksomt af folk som Peter Brötzman og Thurston Moore.

KonstruKt. 12. oktober, kl. 21. Alice. Nørre Allé 7, Kbh. N.

Foto: Torben Christensen

Tillykke til tenoren

Tomas Franck er en af rigets mest begavede, rutinerede og interessante brugere af tenorsaxofonen. Med sine dybe rødder i traditionen fra John Coltrane har han vedholdende udforsket sit mørke horns muligheder i selskab med alle mulige musikere. Og nu har han fødselsdag.

Det skal selvfølgelig fejres, og hvad giver man en tenorsaxofonist, som i forvejen har en saxofon?

Man giver ham en scene at spille på og gode mennesker at gøre det sammen med. Og derfor kan man opleve den svenskfødte musiker i godt selskab. Jeppe Gram og Lennart Ginman på trommer og bas, på piano kommer både Ben Besiakov og Niels Jørgen Steen, og så byder Christina von Bülow med sin altsax op til duet.

Tomas Franck 60 Birthday Celebration 2. 12. oktober kl. 20. Jazzhus Montmartre, St. Regnegade 19 A, Kbh. K.

Foto: Jonas Pryner Andersen

Alt for saxofon

Siden Jesper Zeuthen dukkede op på scenen med sit horn i slutningen af 1960’erne og var aktiv i blandt andet hippiekultorkestret Blue Sun og siden Pierre Dørges New Jungle Orchestra, har han eksperimenteret og spillet på livet løs.

Ikke med retning mod midten, men i de musikalske randområder, der hele tiden dukker op, hvis man gider kigge og lytte ordentligt efter.

I de senere år har han arbejdet sammen med yngre musikere, og det er sådanne, der er mulighed for at opleve: Rasmus Oppenhagen Krogh på guitar, Roberto Bordiago på bas og Thomas Præstegaard på trommer. Her venter musik, der interesserer sig for sin egen tilblivelsesproces og ikke bevæger sig i vante cirkler.

Zeuthen Sådan Cirka. 16. oktober kl. 20. Stardust i Huset-KBH, Rådhusstræde 13, Kbh. K. Entré: 120 kroner.