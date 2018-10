Interview med soulsanger Leon Bridges: »Hvis teksterne ikke taler nedladende om kvinder, er det åbenbart ikke sort musik« Leon Bridges gik opvasker til anmelderrost soulsucces. Mens nogen hylder ham for at være en reinkarnation af soul–legenden Sam Cooke, punker andre ham for at være en pastiche. På mandag spiller Bridges en udsolgt koncert på Vega.

Der var en løssluppen stemning den aften i 1997, da Leon Bridges var med sin far på arbejde i det lokale medborgerhus i Dallas. Kvarterets børn var samlet til et lock-in – en aften med pizza, leg og overnatning. Og selv om rummet vibrerede af hyperaktivitet, lyden af boldspil og filmvisning, var det noget helt andet, der optog den dengang 8-årige Leon Bridges.

I hjørnet af lokalet havde en dreng sat sig til klaveret, og da tangenterne markerede melodien til R-Kellys ’When a Woman’s Fed Up’, forsvandt al larmen omkring ham.

»Det var noget ved stilen og stemmeføringen, der ramte mig direkte i maven«, husker Leon Bridges, der voksede op i et religiøst hjem uden den slags nymodens toner på anlægget. Det blev starten på en r&b-forelskelse, der sidenhen har bragt den 29-årige texaner ind på den internationale musikscene.

I dag har han udgivet to anmelderroste album. Han har været nomineret til to Grammy Awards, lagt soundtrack til serien ’Big Little Lies’, optrådt for familien Obama i Det Hvide Hus og stået på scenen med kunstnere som Paul McCartney, Lionel Richie og Stevie Wonder.

Men det er langtfra en succes, der lå for fødderne af den ellers noget generte gut fra Texas, der voksede op i en fattig familie, droppede ud af college og generelt havde sådan lidt svært ved at passe ind, siger han, da vi fanger ham over telefonen forud for en koncert i Texas.

På mandag spiller han på Vega i København, og i den forbindelse har Ibyen taget en snak med den unge soulkomet med det permanentede hår og de højtaljede bukser om kampen for at finde sin egen vej i et landskab af allerede optegnede stier.

Sam Cookes arvtager

Leon Bridges kastede lytterne direkte tilbage til de tidlige 60’ere, da han i 2015 udsendte debutalbummet, ’Coming Home’. Pladen blev indspillet i hjembyen, Fort Worth, udelukkende med lokale musikere og efter devisen om, at instrumenterne ikke måtte være yngre end 50 år. Og det varede ikke længe, før den unge crooner blev beskrevet som soulkongen Sam Cookes nye bonkammerat.

»Det var crazy, for jeg kastede mig ikke ud i projektet med intentionen om at slå igennem. Det så jeg slet ikke som en mulighed«, fortæller han roligt i telefonen.

Det var imidlertid det, der skete. Bridges ikke bare slog, men bragede igennem med sin debut. Og da han i foråret udsendte toeren, ’Good Thing’, blev det tydeligt, at han ikke havde tænkt sig blot at sværme som en retrodøgnflue.

Selv om han måske nok stadig ligner en, der dyrker swingdance til 60’ernes sydstatssoul på vinyl, er lyden på toeren imidlertid trådt ud af den sepiafarvede tidslomme. Eller det vil sige, retrospektet er i hvert fald blevet bredere: fra 80’er-pop over 90’er-r&b til neo-soul, funk og free-jazz.

»Sam Cooke-sammenligningen var selvfølgelig smigrende, men den definerer mig ikke som kunstner«, siger Leon Bridges.

»Allerede mens jeg turnerede med ’Coming Home’, oplevede jeg, hvordan jeg ramte en mur, når jeg forsøgte at skrive sange som dem på debuten. Det fik mig til at indse, at det, jeg ville sige , var sagt. Nu skulle jeg videre. Og det var en enorm befrielse«, siger han og fortæller, at han med ’Good Thing’ vil han vise, at hans musik sagtens kan stå ved siden af nyere kunstnere som Usher, Bruno Mars og Anderson .Paak og stadigvæk være 100 procent Leon Bridges.

Toeren lægger ud med nummeret ’Bet Ain’t Worth the Hand’, en Disney-agtig harpe og en Frank Ocean-klingende falset, der fortæller om forvirret forelskelse og frygten for at binde sig. Ni numre senere lukker albummet med den mere jazzede sjæler ’Georgia to Texas’ – fortællingen om en stærk mor, en opvækst med aflagt tøj og om at miste sin mødom til en prostitueret på et motelværelse. Derimellem bevæger sangene sig ad hver sit soniske stisystem.

Leon Bridges arbejder ikke længere med ét endegyldigt koncept, én bestemt genre eller ét specifikt årti. Og dermed er han med til at ruske lidt i den aktuelle r&b, mener han.

»Den sorte soulhistorie er der stadigvæk, men jeg arbejder også med elementer af elguitar og mere syntetiske lyde. Og så handler mine sange om kærlighed. Det er der ikke så meget tilbage af i den hiphop- og trap-orienterede r&b, der dominerer scenen lige nu«.

Gospel i forstaden

Leon Bridges blev født i Georgia i 1989, før familien året efter flyttede til Fort Worth i sydstaten Texas, hvor han bor den dag i dag.

Da han var 7 år, blev forældrene skilt, og barndommen blev splittet mellem to verdener, som han forklarer det: forstaden og the hood. Moren boede i den lille by Crowley, hvor Leon Bridges gik på en overvejende hvid middelklasseskole. Det var et kristent hjem, og søskendeflokken måtte ikke lytte til den sekulære musik, flere af deres jævnaldrende dyrkede. Det var derfor først, da faren flyttede til Dallas, at Leon Bridges stiftede bekendtskab med genrer som hiphop og r&b.

»Vi gik stadigvæk i kirke. Men min far boede midt i storbyen, og her var jeg pludselig blandt børn, der voksede op uden fædre og havde rodet sig ind i bandemiljøet«, siger han og fortæller, at hans far arbejdede med mange af gadens børn og unge. Og det var dem, der introducerede Leon Bridges for kunstnere som Twista, R-Kelly og Usher på et tidspunkt, hvor han mest havde lyttet til Anita Baker, Babyface og de moderne gospelsangere, der strømmede ud af højtalerne hos hans mor.

I dag kan man spore lyden af begge hjem i hans musik. Men hvor sange som ’Flowers’, ’Shine’ og ’River’ på debutpladen har tydelige sobre og spirituelle referencer, er der langt mere sensuel pejs-rødvin-lammeskind-stemning over ’Good Thing’.

»På den nye plade tager jeg museskridt væk fra den religiøse verden, kan man sige. Den er mere edgy. Lidt mere sexet«, siger han beskedent om en plade, der flere steder ville få selveste Marvin Gaye til at smide håndklædet i ringen.

Men selv om tekstuniverset primært cirkulerer om eviggyldige temaer som kærlighed og frygten for at miste den, er det nu ikke, fordi der i øjeblikket er så megen tid til tosomhed i hans liv:

»Jeg har for travlt til seriøse forhold«, siger han og nærmest afbryder sig selv: »Men jeg møder stadigvæk mange piger, når jeg turnerer. Så romantikken handler nok mest om at leve i nuet«.

At stjæle sig til looket

Egentlig drømte Leon Bridges om at blive danser. Efter skole stod han ofte i timevis foran spejlet derhjemme og imiterede de trin, han havde set i Usher og Ginuwines musikvideoer. Og på college valgte han derfor at studere koreografi. Jazz, ballet, moderne og street dance. Han dansede det hele. Og hver gang de skulle sætte en danseforestilling op, stak han ned i den lokale genbrugsbutik.

»Uanset om det var et Bob Fosse (amerikansk koreograf, red.), afrikansk eller et jazzstykke, skulle vi finde et outfit. Men jeg var flad som bare fanden og gik derfor i en genbrugsbutik og hentede tøj. Eller ... teknisk set stjal jeg det«, griner han. Og det blev begyndelsen til det vintagelook, der i dag er karakteristisk for Leon Bridges.

Da hans mor kort derefter mistede sit job, droppede Leon Bridges ud af college og begyndte at arbejde på to af byens grillrestauranter for at hjælpe til med regningerne. Som 21-årig begyndte han at skrive sine egne sange. Han lærte sig selv at spille guitar. Og til diverse af byens open mic-aftener afprøvede han materialet og begyndte at jamme med det lokale rockband The Texas Gentlemen, »der kørte den her Rolling Stones- og Beatles-agtige 60’er-stil«.

»Jeg kan huske, at jeg var vildt inspireret af nogle billeder af The Dapper Rebels«, siger han om den gruppe nydeligt klædte unge mænd, der i 1965 gjorde oprør mod racediskrimination i L.A.