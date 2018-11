Ambitiøs lysfestival vender tilbage til hovedstaden I hele februar måned vil lyskunst lyse op i vintermørket rundt omkring i København.

Da der i februar i år var lysfestival i København, var det for første gang nogensinde.

Og nu kan arrangørerne melde ud, at festivalen vender tilbage, og at lysværker også i 2019 vil lyse det vintermørke København op. I alt kommer der omkring 25 værker rundt omkring i hele byen. Hvilke kunstnere, der i år skal udstille i byrummet, bliver annonceret senere.

Copenhagen Light Festival, som lysfestivalen egentlig hedder, varer fra 1.-24. februar. Ligesom sidste år kan man altså vælge at betragte det som en månedlang fejring af den kristne lysfest kyndelmisse 2. februar.

Foto: Kongshaug Productions

Men mest af alt handler festivalen om for et kort øjeblik at hive byboerne ud af deres travle hverdag og give rum til »meditativ oplevelse og fælles kontemplation«, som der står på hjemmesiden.

I en pressemeddelelse udtaler Catja Thygstrup, der er projektchef hos Copenhagen Light Festival:

»Vi er pavestolte over igen at kunne byde københavnere og gæster ud og se smukke poetiske lysinstallationer i mørket og dermed tappe ind i to politiske og erhvervsmæssige dagsordener; at københavnerne skal opholde sig 20% mere udendørs og at gøre København til attraktion for vinterturisme. Og så er det mest fantastiske, at det sker med kunstneriske lysinstallationer som løftestang«.

Copenhagen Light Festival. 2.-24. februar 2019.