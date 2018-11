Koncertaktuelle Interpol: »København minder lidt om Tokyo på en underlig måde« New York-rockbandet Interpol har givet mange koncerter i Danmark og gør det igen i Tap 1 24. november. Ibyen har taget en snak med bandets forsanger, Paul Banks. For hvorfor er København en af hans absolutte yndlingsby at spille i?

New York-rockbandet Interpol, der står bag sange som ’The Heinrich Maneuver’ og ’Pioneer to the Falls’, stod så sent som i sommer på Orange Scene til året Roskilde Festival.

Lørdag er det garvede rockband igen at finde på dansk jord, når de giver koncert i Tap 1. Ibyen har i den anledning taget en snak om København med forsanger Paul Banks.

Hvor er du lige nu, og hvad lavede du for en time siden?

»Jeg er i New York City, og for en time siden lavede jeg kaffe«.

Hvordan ville du beskrive København?

»Smuk. Det er en smuk by med smukke mennesker«.

Hvad har været din vildeste madoplevelse, og hvor håber du, at du kan få noget tilsvarende i Danmark?

»Det var faktisk på Noma. Det var en død fårekylling, hvor der på dens døde krop var begyndt at gro en form for svamp. Den svamp blev lagt ind i et stykke salat. Da tjeneren forklarede, at det kom fra ryggen af en død fårekylling, syntes jeg, det lød lidt eksotisk. Det var virkelig intenst, men lækkert«.

Hvad er din yndlingsdrik, og hvor kan du få den i København?

»Jeg er stor fan af kaffe, og jeg har fået masser af god kaffe i København. Faktisk har Magasin et virkelig godt udvalg af high end kaffe. Men du kan få god kaffe hvor som helst i Danmark«.

Har I som band noget, I gerne vil opleve, mens I er i København?

»Vi vil bare gerne spille en rock & roll-koncert og nyde det. København er virkelig en af mine yndlingsbyer, og jeg ved, at bandet nyder at spille koncert her. Der er bare virkelig en komfortabel by. København minder lidt om Tokyo på en underlig måde: Besøgende kan finde alt, de måtte have brug for, ganske let. Du kan måske endda sige, at byen minder lidt om New York«.

»Desuden er det sjovt at være på turné og gøre stop i en by, som man er godt bekendt med: Jeg ved, hvilket træningscenter jeg skal i, og jeg ved, at jeg skal på Joe & The Juice og have en sandwich«.

Hvad har I med til os?

»Det her er vores sjette album, så vi kommer til at spille et udvalg af numre fra hele vores katalog – dog favoriserer vi vores seneste plade ’Marauder’. Jeg er virkelig stolt af vores lys og produktion lige nu, så lige såvel som at det bliver et lydangreb, bliver det også en meget visuel koncert. Jeg tror, det bliver sjovt«.

Hvad kan gå galt?

»Vores danske fans er virkelig fantastiske, så jeg forventer faktisk, at der ikke er noget, der går galt«.

Er der noget, der karakteriserer det danske rockpublikum?

»Det er et meget taknemmeligt, men også et forsigtigt publikum. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har oplevet nogen crowdsurfe i København. Publikummet er dog altid meget entusiastisk. Det er svært at beskrive, men København har altid været et af mine favoritsteder at spille«.

Kan du fortælle om en sang, I har med til os, og historien bag den?

»En sang, der meget vel kan komme til at klare sig godt i Danmark, er ’Number 10’ fra vores nye album«.

»Sangen er speciel, fordi vi ikke havde planer om, at den skulle med på pladen. Vi havde kun skrevet noget til bassen, men da vi optog det, kunne vi bare mærke, at sangen var elektrisk. Det eksploderede bare i studiet. På kun to eftermiddage skrev jeg guitardelen og vokalen, og det er hurtigt blevet en af vores favoritter, når vi spiller live«.