Gratis øl og digte til din fredag: Kom til litterær fest med poesiens svar på Spice Girls og hemmelig gæst Fredag 16. november udkommer den litterære avis Københavnske Istidende. Det bliver både sindsoprivende og festligt, lover holdet bag. Og såmænd også internationalt.

Københavnske Istidende kalder sig selv for en litterær avis. Det vil sige, at der fuldstændig ligesom i dagbladene er en sportssektion, krimistof, ud- og indland, men i stedet for nyhedsartikler er den fyldt med poesi og prosa.

Avisen bliver udgivet af det lille forlag Det københavnske forlag Cris & Guldmann, og vanen tro inviterer de nu til releasefest for den nyeste udgave af avisen.

Det foregår fredag 16. november fra klokken 19 på Props Coffee Shop i Blågårdsgade på Nørrebro i København.

»Som altid sørger avisen for gratis pilsnere til de første, og oplæsningerne bliver sindsoprivende«, fortæller en af udgiverne, Aske Tolsgaard, til Ibyen.

Blandt disse sindsoprivende oplæsninger vil der bl.a. være en koropførelse med gruppen BMS, poesiens svar på Spice Girls, som også har lavet et tillæg i avisen med hiv ud-plakater.

Også digteren Josefine Graakjær læser op, og så vil der være »en hemmelig international gæsteoptræden, der bliver afsløret på dagen«, lyder det fra Aske Tolsgaard.

I det hele taget har de på redaktionen bag Københavnske Istidende fået et mere internationalt udblik, lyder det.

»På grund at den kæmpemæssige udenlandske interesse kommer avisen nu i et internationalt format, så også alle de ’dk-litt’-hungrende mennesker ude i verden kan få deres International Icetimes til deres internationale morgenmad«.

International Icetimes Release. 16. november fra kl. 19 på Props Coffe Shop, Blågårdsgade 5, Kbh. N.