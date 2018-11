Dakkedak i Kødbyen: Ny technofest-serie hiver nogle af landets mest lovende kunstnere om bag pulten Den kombinerede café og spillested H15 i Kødbyen lægger lokaler til, når første udgave af den nye festserie 'Liaisons' slår dørene op med fem danske kunstnere bag pulten.

Techno er ikke bare techno. Der kan være mere eller mindre dakkedak involveret. Og hører man til dem, der synes, det til tider går lidt for stærkt, så er der gode nyheder.

Den nye festserie ’Liaisons’ er nemlig et alternativ til den hurtige technomusik, som har fyldt frekvenserne i klubmiljøets bundkasser de seneste par år.

Når den første udgave af festlighederne løber af stablen lørdag 10. november, kan man altså se frem til at få banket sin musikalske horisont på plads med anderledes technorytmer fra lidt mildere himmelstrøg. Altså, lidt mindre house og disco og lidt mere blød bas på menuen.

Fem af landets lovende elektroniske kunstnere er på programmet til åbningsfesten, der finder sted på det kombinerede spise- og koncertsted H15 i Kødbyen.

Ifølge Martin Birket-Smith, der er en af arrangørerne bag, er der - trods fremkomsten af flere nye technoklubber - plads til nye toner i det spirende danske klubmiljø.

»Vi ser et hul og prøver at skabe et alternativ, men det er ikke, fordi vi nødvendigvis prøver at tage afstand fra de andre i miljøet. Vi har bare set nogle tendenser i musikken i de seneste par år og føler, at der er en efterspørgsel på anderledes klubmusik «, siger han.

Minimal techno

Hovedsageligt vil festserien præsentere kunstnere, der udforsker genrer som dubstep, jungle, grime og UK-garage. Genrer, der er kendetegnet ved en form for minimalisme.

»Det sjove er, at det faktisk er det samme tempo som den hurtige techno - bare halveret. Selve lyden går egentlig hånd i hånd med den generelle danske kunstforståelse, hvor vi foretrækker det enkle udtryk og lidt sørgmodighed«, siger Martin Birket-Smith

Til ilddåben på lørdag kan man blandt andre se frem til at opleve Lyra Valenza, der har rødder i postpunk-miljøet omkring Mayhem, og man kan slippe fødderne fri, når den bastunge Smokey fra techno-crewet Apeiron står bag knapperne.

Desuden kommer Lille Høg, Balance og den garvede københavnske dj Jeppe Willumsen forbi Kødbyen for at levere et skarpt dubstep-liveset.

»Han er en af de helt store på den her scene, så det glæder jeg mig personligt meget til«, siger Martin Birket-Smith.

Liaisons. Lørdag 10. november kl. 20.00-03.00. H15, Halmtorvet 15, 1700 København. Entré: 60 kr.