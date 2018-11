Kom med til prisfest: Nordens svar på Michelinguiden kårer de 153 bedste restauranter i landet For femte år i træk hædrer restaurantguiden White Guide dansk gastronomi til stor prisfest på SOHO i Kødbyen.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at niveauet i dansk gastronomi ligger oppe i den høje ende. Det går faktisk helt okay.

NOMINEREDE TIL ÅRETS PRISER Årets Serviceoplevelse:

Peter Fagerland (Slotskøkkenet / Dragsholm Slot)

Daniel Walter Furmanek (Bistro Boheme)

Rasmus Mørch (Frederiksminde)

Uddeles i samarbejde med DFD Årets Innovatør:

Barabba

Kalaaliaraq

Noma

Uddeles i samarbejde med Arla Unika Årets Fiske- og Skaldyrsoplevelse:

Koks

Noma

Rudolf Mathis

Uddeles i samarbejde med Fiskerikajen Årets Vinoplevelse:

Damiano Alberti (Enomania)

Mette Derdau (MeMu)

Nina Højgaard Jensen (Kong Hans Kælder) Årets Vinkort:

Geranium

Kong Hans Kælder

Søllerød Kro Årets ‘Kør Hjem-drikkevaremenu’:

AOC

Geranium

Ti Trin Ned

Uddeles i samarbejde med Dagmar Årets Feel Good-oplevelse:

Anarki

Barabba

Vesterøl Årets ‘Smag for Skillingen’:

Mes

Textur

Uformel Årets Dessertoplevelse:

Falsled Kro

Kadeau Bornholm

Slotskøkkenet / Dragsholm Slot

Uddeles i samarbejde med Cacao Barry Årets Nye Restaurant:

Frank

Ghrelin

Ibu Årets Øloplevelse:

Barr

Brus

Selma

Uddeles i samarbejde med Braw Årets Bæredygtige:

Amass

Relæ

Textur Årets Unge Kokketalent:

Nicolaj Christiansen (Treetop)

Chris Franklin (Baltic Gourmet)

Anika Madsen (Roxie)

Alene antallet af restauranter, der i det forgangne år har fået mærkaten ’mesterklasse’, vidner om, at der er noget at komme efter som en sulten gourmand i dette kongerige.

Sidste år var tallet 52, i år er der 65 restauranter at finde i den absolutte top. I hvert fald hvis man spørger den nordiske restaurantguide White Guide, som for femte år i træk har smagt sig igennem søpølser og sæltarme i jagten på det ypperste måltid mad.

På mandag gøres der status til en stort anlagt prisfest i Kødbyen: De bedste restauranter i landet skal findes, og det sker ikke for lukkede døre.

Alle er budt ind til at fejre dagen i det fine selskab, hvor der vil være champagne, østers, dansk vin og alverdens lækkerier at kaste sig over, så man kan mæske og mingle i én og samme vending.

Prisfesten finder sted på SOHO i Kødbyen og falder sammen med lanceringen af den nyeste udgave af White Guide, som det vil være muligt at få fingrene i på dagen.

Galla i Sølyst

Inden festlighederne kan man se frem til at få mineraler serveret til både hjernen og ganen. Allerede kl. 9.30 vil der nemlig være mulighed for at deltage i et trendseminar, der går i dybden med havets terroir, det såkaldte ’merroir’.

Det vil med andre ord sige det smagsaftryk, en given fisk eller østers får med sig fra sine klimatiske omgivelser.

Får man smag på mere, kan man peppe aftenen op til gourmet og tage til merroir-gallamiddag på den kongelige skydebane Sølyst i Klampenborg. Det er fra kl. 19, og der vil både være champagne og kaviar på menuen.

White Guide Prisfest. Mandag 19. november kl. 15-18. SOHO, Flæsketorvet 68, 1. sal. 1711 København V. Billet: 250 kr. Seminar: 385 kr. Gallamiddag: 2500 kr.