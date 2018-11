Ny festival har fået massivt vokseværk: »Vi synes, København fortjener en indendørs fest, hvor den bedste nye live-musik er samlet« Efter successen i Den Grå Hal i september vender Journey tilbage til februar. Fire aftener i streg kan man opleve nogle af de mest interessante og oversete kunstnere i verden i Store Vega, Pumpehuset, Den Grå Hal og Loppen.

Blot to måneder efter jomfruturen i Den Grå Hal, lægger det nye musikevent Journey Fest op til at gøre sig selv kunsten efter.

Nu bliver det bare endnu større.

Fire dage med 25 kunstnere fordelt på fire venues og fem arrangementer, sådan lyder formlen, der næste år skal stå sin prøve på de københavnske koncertgængere 20.-23. februar.

Journey #2 Program Onsdag d. 20. februar på Pumpehuset HOMESHAKE (CA) COMMUNIONS (DK) SCHULTZ & FOREVER (DK) Torsdag d. 21. februar på Musikloppen, Christiania JADE BIRD (UK) ODETTA HARTMAN (US) ANGELO DU AUGUSTINE (US) Fredag d. 22. februar i Pumpehuset BO NINGEN (JP) THE MURLOCS (AUS BLACK MIDI (UK) NIGHT BEATS (US) Yung (DK) Fredag d. 22. februar i Vega LISS (DK) OBONGJAYAR (UK) SELMA JUDITH (DK) Flere bands på vej... Lørdag d. 23. februar i Den Grå Hal BOB MOSES (CA) OCTAVIAN (UK) SLOWTHAI (UK) HEALTH (US) YVES TUMOR (US) ERIKA DE CASIER (DK) VARNRABLE (NO) SMOKEY (DK)

Vis mere

For folkene bag, der også driver bookingbureauet smash!bang!pow!, er det en såkaldt no brainer. De gør bare det, de er bedst til – booker bands, lige før de bliver store.

»Den røde tråd i meget af det, vi laver, er at forsøge at introducere ny og spændende musik for publikum. Hvem, synes vi, kan noget ekstra? Hvem, tror vi, vil klare sig og slå igennem? Og så booker vi også acts, som vi mener er undervurderede, og som vi gerne vil give noget ekstra opmærksomhed«, forklarer Kasper Bisgaard, der er programansvarlig hos Journey.

»Vi synes, København fortjener en indendørs fest, hvor masser af den bedste nye live-musik er samlet. For København er en meget nysgerrig musikby, og der findes ikke noget lignende pt«.

Hvordan gør I helt konkret? Hvordan finder I bands, inden de bliver store?

»Jamen, ligesom alle andre musiknørder sidder vi og surfer på nettet for at se, hvad der rører sig. Og så er det kombineret med en mere professionel tilgang, hvor vi ser på, hvad der sker i branchen, og hvad musikpressen skriver, en opøvet kundskab, som kommer af at have arbejdet med det her i mange år«.

Men I tager vel også fejl nogle gange?

»Ja, absolut. Men jeg synes da, vi har en meget god hitrate, haha«.

Fra støjrock til bollefunk

Ved anden udgave af Journey Fest får de fem arrangementer hvert sit tema, samtidig med at billetterne sælges separat, så man helt selv kan sammensætte sit program efter smag. Mainstream pop fra toppen af hitlisterne er der dog ikke meget af.

Er man fan af slackerrock og melankoli, kan man til gengæld troppe op på førstedagen, hvor man kan opleve de danske bands Communions og Schultz & Forever, når de indtager Pumpehuset sammen med den canadiske sanger Homeshake, der lyder som om han har tabt sin halvtågede indie-synth i et kar med flydende bollefunk.

Torsdag 21. februar lægger Loppen på Christiania intime lokaler til kunstnerne Jade Bird, Odetta Harman og Angelo Du Augustine, der begår sig i moderne folk-americana.

Og fredag 22. februar kan man selv vælge, om man vil hamre igennem til det store rockshow i Pumpehuset eller dyrke laberheden i selskab med de nyeste håb indenfor r’n’b, soul og pop på Vega. Blandt andet spiller det aarhusianske band Liss, kendt og anmelderrost for deres funket-følsomme popsange og snart klar med helt ny musik.

Sidste dag foregår i Den Grå Hal, hvor der både er hiphop, electro og støj på menuen. Amerikanske Health kommer blandt andet forbi med deres trykspulende støjrock, der kombinerer dødsdisko og algoritmiske effektlandskaber i et rytmisk syrebad.

Derudover spiller også den Grammy-vindende house-duo Bob Moses og den danske dj Smokey, som nok skal få jernspærrerne til at gungre af bas henimod midnat.

Journey #2. 20.-23. februar. Se mere på www.journeyfest.dk.