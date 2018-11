Slut med Tinder: Nyt dating-koncept vil have os på pubcrawl med andre singler Kærligheden får lidt større chancer, når man møder folk face to face fremfor på skærmen. Det mener folkene bag et nyt dating-koncept, der inviterer på singlemøder i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Man spørger sig selv, hvordan det gik til, at vi kom helt hertil. At møde mennesker i den virkelige verden er vel ikke et koncept eller noget, man skal have hjælp til? Og dog...

Med en moderne datingkultur, der lever mere online end offline, hvor der swipes og likes med en simpel rygmarvsrefleks, ja, så kan en lille trædesten til den virkelige verden måske være meget rar.

Og det er lige præcis, hvad folkene bag det nye dating-koncept Face 2 Face satser på. De vil have singler til at kigge op og komme ud, flirte og fange telefonnumre.

Mere øjenkontakt

»Vi kunne høre på en masse af vores veninder, at de var trætte af online dating, og så tænkte vi, at nu gør vi noget ved det. Det er ikke, fordi der nødvendigvis er noget galt med at date online, men vores koncept kan være et alternativ, hvor øjenkontakten og kemien får en chance«, siger Christina Wengel, der sammen med Britt Sandvik står bag.

For at gøre det hele lidt nemmere arrangerer de klassisk dating kombineret med klassisk pubcrawl – eller barhopping, som de kalder det.

Der er tre barer på programmet per aften. På hver bar sidder man sammen i en gruppe på omkring seks singler, som skiftes ud fra bar til bar, inden alle mødes til et afterparty til sidst. Og med halvanden time hvert sted er der næsten tale om slow dating med tid nok til at tænde en gnist eller to.

Knap så pinligt

»Det unikke ved vores koncept er, at man kan tage en ven eller veninde under armen og tage afsted sammen. Og ved at man sidder flere sammen, undgår man den nogle gange lidt pinlige en-til-en-situation, der kan opstå på almindelige dates. Så det er en mere uformel, sjov og afslappet måde at date på«, siger Christina Wengel.

Foreløbig er der arrangeret dating-byture for flere aldersgrupper i København, Odense, Aarhus og Aalborg, men flere byer er på tegnebrættet. Følg med og få mere at vide om planerne her.