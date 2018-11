Mere 'kinesisk fondue': Danmarks første hot pot-restaurant slår dørene op på Vesterbro I løbet af sommeren har københavnerne kunnet nyde den kinesiske hot pot under åben himmel på Hot Pot Republics pop-up-restaurant, men nu får de fast grund under fødderne på Vesterbrogade 146.

I Kina har man et ordsprog, der lyder: »Der er ikke noget, som ikke kan løses over en dampende hot pot«.

Er man en af de 5.000 gæster, der har spist på Hot Pot Republics pop-up-restaurant på Vesterbro i sommer, ved man måske, hvad det drejer sig om. Hvis ikke, har man nu muligheden for at løse verdensfreden, mens man koger en svamp i en stærk kinesisk suppe.

Hot Pot Republic slår sig nemlig ned på Vesterbrogade - og denne gang for good.

Konceptet vil være det samme: En kogende suppe midt på bordet - deraf navnet - som man kan dyppe kød, svampe, grøntsager og dumplings i efter helt egne præferencer. Social dining, altså, hvor man kan fedte sig ind og smovse i asiatisk gastronomi sammen med andre.

»Vi er stolte af at bringe diversitet til den københavnske madscene og forbinde folk gennem hot pottens magi«, siger Fanshuan Kong, der står bag Hot Pot Republic.

Den nye restaurant ligger et par hundrede meter længere ude ad Vesterbrogade end, hvor pop-up’en holdt til hen over sommeren.

For 265 kr. kan man komme hele repertoiret rundt med en mere end delevenlig omgang hot pot, hvor der serveres to forskellige fondue-supper, to typer kød, masser af grønt og dips. Eller man kan sammensætte sin egen hot pot, hvis man bare ikke kan få nok Bok Choy.

Hot Pot Republic. Vesterbrogade 146, København V.