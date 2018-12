Ibyen-guide: Her er 5 steder, hvor julen smager af churros, pies og salte sild Smager jul også af churros, frugtkage og salte sild? Ja da. Ibyen guider dig udenlandsk jul.

Har du også allerede fået nok af gløgg, risengrød, svin og jule-snolder, så er der råd: Rundt i byen findes flere leverandører af international julemad.

Churros med karamel og flan

Hvis du tror, det kun er i Danmark, man kaster sig i ud risretter som risengrød og risalamande, kan du godt tro om igen. Det gør man skam også i det mexicanske køkken, fortæller restaurantmanager Cesar Gonzalez på La Neta på Nørrebrogade. Men det vil de nu ikke belemre deres julegæster med.

Foto: Maud Lervik Taqueria La Neta på Nørrebro fejrer jul med churros.

I stedet har de videreudviklet en klassiker, churros, som danskerne har taget til sig med kyshånd. Juleudgaven er pimpet lidt op med den skønne dulce de leche, indkogt kondenseret mælk, som er den lækreste cremede karamel, man kan forestille sig.

Til de søde og sprøde churros vil Gonzalez anbefale en havrestout med kaffe, Beer Gig Breakfast. Le Neta er jo ikke en del af Mikkeller-imperiet for ingenting.

Churros med dulce de leche kan fås hele december, mens en ekstra dessert sniger sig ind blandt tacos og quesadilla den sidste uge op til jul. Nemlig den klassiske flan, en budding med karamel på toppen, som er den bløde pendant til slags creme brulé.

La Neta. Nørrebrogade 29, Kbh. N



Den tunge frugtkage fra Down Under

Australsk jul er – måske ikke så overraskende – meget inspireret af den engelske. Så vi er ude i den tunge ende af julegodterne. I Australien nyder man gerne christmas fruit pudding, altså frugtbudding.

Inden du skræmt springer videre til noget mindre blævrende, så hæng på: Her er nemlig tale om en fast, tung, fugtig kage med masser af tørrede frugter, blandt andet rosiner, figner og appelsiner.

Nogle gange bliver den lavet et år i forvejen, så den kan stå og lagre i rigelige mængder af brandy. I så god tid har Anika Vinson fra Heaps Good Café på Nørrebro dog ikke været.

Hun kan gengæld love, at kagen passer lidt bedre til det danske juleklima end det australske, hvor det kan virke en smule voldsomt at indtage en tung dessert i 35 graders varme.

Det plejer at være desserten, der afslutter festmåltidet juleaften. Nogle hælder is på toppen for at køle det ned, men i den version, der er at finde på Heaps Good Café, bliver kagen i stedet serveret med en varm creme. Der er så meget alkohol i den, at Anika anbefaler, man tager en kop kaffe til.

Heaps Good Café. Fensmarkgade 23, Kbh. N

Amerikanske pies i hobetal

Hos The American Pie Company går de all in på julen, forklarer indehaver Erin Eberhardt Chapman i telefonen, mens der bliver hamret og banket i baggrunde. De er i fuld sving med at pynte.

Ikke mindre end tre julepies kan du finde i den gamle butik i Skindergade og den spritnye på Vesterbrogade.

Foto: Peter Hove Olesen Denne jul er der tre amerikanske juletærter på menuen hos The American Pie Company.

Blandt tærterne er en klassiker med tranebær og vaniljecreme, mens en anden er inspireret af danskeres glæde ved kirsebær. Un dæknavnet ’Holly Jolly Christmas Pie’ gemmer sig en tærte med fyld af kirsebær og appelsinskal under en sprød crumble.

Det sidste tærte, der kommer på julemenukortet, er en lidt tungere sag, nemlig ’Santa’s Chocolate Peppermint Stick’, der består af en oreo/cookiebund overdækket af mørk chokoladeganache. På toppen finder man et lag hvid chokolade og pynt af knuste bismarckstokke.

The American Pie Company. Skindergade 25, Kbh.