Jack Black og Kyle Gass vender tilbage: Amerikansk comedy-kultduo giver koncert på Amager Med Tenacious D’s fjerde album ’Post-Apocalypto’ får publikum udover et album også en animationsserie. Til juni 2019 lægger de vejen forbi Royal Arena.

’Post-Apocalypto’ er navnet på den amerikanske duo Tenacious D’s nye album, og du har mulighed for at opleve dem 4. juni i Royal Arena.

Tenacious D er kendt for at have en humoristisk tilgang til metal- og rockmusik, og den linje ser de ud til at holde.

Det er duoens første album i seks år, men de har ikke brugt tiden på at sidde på hænderne. Det nye album, som bliver det fjerde i rækken, har fået selskab en animationsserie i seks afsnit, som man kan følge på deres Youtube-kanal.

»Den seks-delte serie er en knap så diskret fuck-finger til Donald Trump og verdens generelle dystre tilstand, hvor vi følger Tenacious D i deres forsøg på at redde verden fra død og ødelæggelse efter en atombombes fald«, lyder det i en pressemeddelelse fra Royal Arena.

Tenacious D af to alsidige mennesker, der ikke udelukkende satser på musikken.

Både Jack Black og Kyle Gass giver den også som skuespillere. For eksempel har de spillet roller i ’King Kong’, ’School of Rock’ og ’Kong Fu Panda’. Animationsserien, der hører til det nye album, er har de to kuntnere også selv lagt stemme til og endda tegnet.

’Post-Apocalypto’ har, ligesom de fire foregående album, fint besøg af Nirvana og Foo Fighters trommeslageren Dave Grohl hele vejen igennem.

Tilbage i 2015 vandt bandet en grammy for bedste metal performance.

Billetter kan købes fra fredag 7. december klokken 10 på Ticketmaster.dk.

Tenacious D. Royal Arena. tirsdag 4. juni 2019. Hannemanns Allé 18-20, 2300 København S