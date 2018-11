Fantasy, sci-fi og klimakrise: Gentænk, hvordan du tænker dine tanker på Charlottenborg

Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan vi tænker tanker, ved viden, handler handlinger.

Det mener i hvert fald litteraturinitiativet Terrapolis, der inviterer til to gange seminar om feminisme, spekulativ fiktion og science fiction på Kunsthal Charlottenborg i december.

Seminarerne bliver afholdt 6. og 13. december, hvor initiativtagerne har inviteret en række forfattere, kunstnere og forskere til at undersøge, hvad vi tænker og gør, når vi tænker og gør.

Lyder det forvirrende?

Hvis ja, kan det måske være betryggende at vide, at der ikke er én specifik indgang til emnet.

Fantasy, science fiction, kulturkritik, performance og teori er bare nogle af de indgange til emnet, som der er lagt op til at gøre brug af.

Seminar I, 6. december kl. 17-20: DONNA HARAWAY OG SPEKULATIV FEMINISME Astrida Neimanis (AU). Forfatter og kønsforsker, seneste udgivelse: Bodies of Water (2017) Ida Marie Hede. Forfatter, seneste udgivelse: Bedårende (2017) Nanna Lysholt Hansen. Performancekunster Lea Porsager. Billedkunstner Lis Højgaard. Kønsforsker Seminar II, 13. december kl. 17-20: URSULA LE GUIN OG SPEKULATIV FIKTION Ursula Andkjær Olsen. Forfatter og rektor på Forfatterskolen, seneste udgivelse: Krisehæfterne (2017) og digtet HEKS (2018) Nazila Kivi. Skribent, kritiker, oversætter, redaktør på Friktion Nanna Storr-Hansen. Forfatter, seneste udgivelse: Mimosa (2018) Peter Adolphsen. Forfatter, seneste udgivelse: Rynkekneppesygen (2017) Kasper Opstrup. Postdoc og forsker i det okkulte i krydsfeltet mellem æstetik og politik Vis mere

Terrapolis er nemlig ikke interesserede i bare at diskutere den spekulative feminisme og science fiction som emneområde: de vil også koble den til den kriseramte samtid, vi lever i.



Seminarerne står på skuldrene af to amerikanske kvinder. Den ene er nyligt afdøde Ursula Le Guin, som var en amerikansk forfatter. Hun efterlod en lang række science fiction og fantasybøger, blandt andet bogserien om troldmanden Gæt.

Den anden er Donna Haraway, som er en af de mest prominente nulevende feministiske tænkere. Hun mener, at der findes et sted i verden, hvor ikke bare mennesker, men arter kan eksistere sammen.

Men for at komme derhen er det nødvendigt at gentænke sine tanker, og det er det, Terrapolis inviterer til på Kunsthal Charlottenborg 6. og 13. december.

Entré købes i døren og er normal indgang til kunsthallen.



Læs mere på Facebook.

It matters what thoughts think thoughts. Kunsthal Charlottenborg. 6. og 13. december 17-21. Kongens Nytorv 1, 1050 København