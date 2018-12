Ibyen-horoskopet: Er du vandmand? Så' det vodkatid i denne uge

Ugens intro

Astrolog-Brian siger:Ugen starter og slutter med vidt forskellig energi, hvilket passer til, at julen står for døren. Mandag kræver koncentration og effektivitet – altså en rigtig arbejdsdag, hvor der skal bestilles noget. Fredag er energien social, og der kan stadig nås en ordentlig julefrokost.

Vædderen (21. marts – 20. april)



Der er kun én måde at undgå dine pligter på, og det er, hvis du er taget på juleferie. Hvis ikke, må du tage en ekstra tørn eller større ansvar først på ugen. En førjulefest kan du opleve om fredagen. Her kan der være både meget fulde og meget kærlige bejlere til dig.

Ibyen spår: Ingen kan levere førjulefest som Georg Friedrich Händel og hans ikoniske juleværk ’Messias’. Du drikker dig en god gløggbrandert (få inspiration her) på, læser Politikens ’Messias’-guide for dummies og tager til Holmens Kirke, hvor Camerata Kor og Orkester spiller op fredag. vi forudser ren oratiumlykke.

Händels Messias. 21. dec. kl. 19.30. Holmens Kirke, Kbh. K

Tyren (21. april – 21. maj)



Du lader gerne andre gå forrest, når det gælder samarbejde og initiativer. Derfor kan du stadig være kritisk med, hvordan og med hvem du bruger din tid. Spændende samtaler og møder opstår sidst på ugen. Her opsøger du de mest romantiske og stemningsfulde steder.

Ibyen spår: Tyr, du skal i Zoologisk Have i Købenahvn og se dine dyrevenner (indespærrede, but still) i skærene af 200.000 julelys. ’Jul i Zoo’ varer året ud og ud over at se dyrene i mørke, kan du i havens gamle direktørvilla flette julehjerter og klippe julepynt med julemanden. Mon ikke du går fra haven med en god dyreansigtsmaling. Som tyr, naturligvis.

Jul i Zoo. Til 31. december. Zoologisk Have i København. Roskildevej 32. Frederiksberg

Tvillingerne (22. maj – 21. juni)



En særlig opgave kan trække tænder ud i starten af ugen. Men når du har klaret den, går du juleferien i møde. Humøret bliver bedre og bedre og kulminerer fredag. Hvis ikke du er kærestekedelig, vil du med garanti lande til fest i det pulserende by- og natteliv.

Ibyen spår: Glampop, grumset funk og tekster om ungdomssind, ensomhed og udlængsel. Rust har inviteret københavnermultikunstner Theo X på scenen fredag, hvor han spiller natkoncert fra kl. 23.00. Har du hørt hans single ’You Don’t Wanna Dance’ vil du vide, at jo ... you do WANNA dance. Hele natten.

Theo X. 21. dec. Entré 80 kr. Rust. Guldbergsgade 8, Kbh. N

Krebsen (22. juni – 22. juli)



Har du været forudseende, kan du slappe af og nyde ugen her op til jul. Du kan ligefrem nyde at færdes i de travle gader og butikker. Tag kæresten med ud, eller nyd på anden vis den romantik, der også præger julen. Når julen nærmer sig, får den hele din opmærksomhed.

Ibyen spår: Til Strøget det går! Frem til 31. december kan du opleve de traditionsrige juleborde i Royal Copenhagen-butikken, hvor de igen i år er gået balalajka i megamussel, papirklip, mågestel og klunkeborde. Entreen er gratis, men lad være med at møde op tømmermændsramt og uden fuld kropskontrol. Porcelæn larmer så infamt, når det klirrer. Og her er MEGET porcelæn.

Royal Copenhagen. Julebordene kan ses til 31. december. Amagertorv 6, Kbh. K

Løven (23. juli – 23. august)



Du har et energioverskud, du helst skal af med og gerne med fysisk aktivitet. Samtidig er du kreativ og kan overraske andre med dine lidt skæve tanker og projekter. Du tager gerne initiativ til fællesskaber, men der skal være lidt mere end fest på programmet.

Ibyen spår: Du vil hygge dig OG blive klogere, og Rödder & Vin på Nørrebro kommer dig til undsætning. I weekenden startede de en tre uger lang kaffefestival med bønnenørderne fra bl.a. Prolog Coffee i Kødbyen. Du møder op og får tips og tricks til at drikke, brygge og nyde din daglige black power.

Coffeeship. Fra 15. december til 13. januar. Rödder & Vin. Ravnsborgsgade 10A, Kbh. N

Jomfruen (24. august – 23. september)



Du siger ja til alt og alle. Du er sjældent alene hjemme, eller også fylder du kalenderen med aftaler. Hvis ellers du kan undgå at overdrive, kan du få nogle hyggelige dage op til jul. Fredagen kan blive festlig og hjertelig, så find ud af, hvem dit hjerte banker for.

Ibyen spår: Dit og Ibyens hjerte banker for monarkiet, så ind i S-toget og af sted det går til Frederiksborg Slot og Det Nationalhistoriske Museum, hvor Kashmir-kunstner Kasper Eistrups nye portræt af long Frede aka frømanden aka landets kommende regent er udstillet som en del af Eistrup-udstillingen ’Fragmentarium’.

Det Nationalhistoriske Museum. Entré: 60/75 kr. Frederiksborg Slot, Hillerød

Vægten (24. september – 23. oktober)



Du er meget kritisk med, hvad du bruger dine penge til. Men du har samtidig dine svagheder, og det kan have med musik at gøre. Kommer dit idol til landet, spørger du ikke om billetprisen, før du bestiller. Selskab og fest finder du lige uden for døren i nærmeste nabolag.

Ibyen spår: Dit idol er Pølse-John fra Kødbyen, som rejsemagasinet Condé Nast Traveller netop har udnævnt til at være en af Københavns bedste restauratører. Du har brug for et break fra julemaden, så af sted til tarmpusheren Johns Hot Dogdeli, og spis dig ned i en Karl Stegger’e i åben kiste eller en femidom med kølle og asiemarmelade.

Johns Hotdog Deli. Flæsketorvet 39, Kbh. V