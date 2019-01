Nu åbner Copenhagen Light Festival: Det er fint med legende lys og blinkende facader, men ...

Der er en ganske gribende kulde over København.

Mørket ligger tungt og længe, der er langt til lyse, varme nætter. Men byen gør sig alligevel til. Den fornægter mørket og tænker, hvis det skal være mørkt og koldt, så kan jeg da tænde mig et lys og varme mig ved, indtil mørket forsvinder, og solen kommer tilbage.

Miniserie København lyser Kig op. Der er lys i vintermørket. Ibyen hylder København by night. Vi har blandt andet bedt 3 unge forfatterededikere en tekst til byens lysskilte. Vi guider dig også til februars bedste lys-events under Copenhagen Light Festival og interviewer en ekspert om byens neonlys.

Det er nemmere at få kig til cigaretter ved kassen, end det er at få et kig til en køledisk fra gaden

Så byen tænder lys i gaderne. Isnende og måneklart skinner dens nye vejbelysning, der sparer så flittigt på energien og løfter den sorte klimasamvittighed. Ved lysfestivalen Copenhagen Light Festival, der åbner 1. februar, får den så følgeskab af en ekstra watt eller to. En projektør, der kan række som en søjle op på himlen i Nordhavn, en grøn sky under en bro eller blålys i vinduerne på Børsen.

Sådan gjorde man sidste år. Og i år kommer nye varianter til. Lys danser omkring i byrummet. Og funkler som et helt fyrværkeri. Med farver og bevægelse. Det kan være meget godt.

Den lille by med svovlstikkerne

Men det er som i H.C. Andersens eventyr om ’Den lille pige med svovlstikkerne’ ikke andet end midlertidige glæder.

Den sande glæde, som fortællingen illustrerer, er jo ikke de korte illuminationer fra svovlstikkerne, men den længsel efter varme og kærlighed, de fortæller om. Det er lyset indefra.

Et af de bedste eksempler på et hus, der har medtænkt denne lysende dybde i sit hele design, er Jean Nouvels koncerthus i Ørestad

Sådan er det også i byen. Det kan være meget godt med neonskilte, der kan flænge mørket, og lysdioder, der kan få en sokkel under en rytterstatue til at lette. Det er bedre end kæmpeskærme, der annullerer byens eget rum, og projektører, der reducerer husfacader til masker med døde øjne. Men det er stadig udvendigt. Det er byen set som en reklamesøjle og en teaterkulisse.

Det gode lys er det, der kommer helt inde fra husene. Det, der viser, at byen har et indre rum og ikke bare er en flad illumineret facade eller et animeret byrum, man kan opleve på farten som en lille adspredelse, mens man trippende venter på at blive lukket ind i sit næste varme stop.

Hvor er lyset?

Store syndere er supermarkederne, der, selv om de har næsten døgnåbent, klistrer deres glasfacader til og således vender byen ryggen, så man ikke oplever, at der er varer at købe. Det er nemmere at få kig til cigaretter ved kassen, end det er at få et kig til en køledisk fra gaden.

Her kunne den nye stadsarkitekt i København med fordel svinge pisken og kræve byens butiksrum åbnet, ved at lys skal kunne passere uhindret fra butik til fortov.

Et af de bedste eksempler på et hus, der har medtænkt denne lysende dybde i sit hele design, er Jean Nouvels koncerthus i Ørestad. Det er ikke blot tænkt som en byens lampe, en blå vågelampe, der ulmende viser, at kulturen er i live. Det er heller ikke blot et reklameskilt og en simpel skærm, der kan projiceres levende billeder på. Det er et hus med dybde, som man kan drømme sig ind i, når man passerer det.

Huset er opbygget i lag på lag af slør, der lader lys passere begge veje. Fra de røde, gule, blå og hvide lamper, der som abstrakte punkter lyser gennem dugen er der om aftenen en befordrende poetisk mystik i den store kube, der ikke er mere gennemsigtig, end at folk i foyeren kun kan opfattes som silhuetter, og den diagonale glasfacade bag dugen kun kan anes og endnu mindre den store mørke skulpturelle meteor, som udgør selve koncertsalen.

Et ikonbyggeri, der gør det modsatte af de fleste andre, den skruer ned for synligheden og benytter sig i stedet af sløring og lys til at fortælle om sin egen rumlige dybde.