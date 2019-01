Guide til Copenhagen Light Festival: Her 6 værker, der lyser København op i februar

Det er vinter, det er mørkt, og der skal et mere end almindeligt frækt tilbud til at lokke dig ud.

Og hvad er frækkere end laserlys, neon og store led-værker?

Miniserie København lyser Kig op. Der er lys i vintermørket. Ibyen hylder København by night. Vi har blandt andet bedt 3 unge forfatterededikere en tekst til byens lysskilte. Vi guider dig også til februars bedste lys-events under Copenhagen Light Festival og interviewer en ekspert om byens neonlys.

Copenhagen Light Festival lyser hovedstaden op i hele februar med 40 lysværker og lysarrangementer på programmet. Vi giver dig overblik over 5 af de stærkeste indslag i årets program.

1. Christian Lemmerz på en GoBoat

Et af årets sture, sture numre på Copenhagen Light Festival er den danske kunstner Christian Lemmerz’ ’Ghost Ship’, et sejlende lysshow på en GoBoat, der defilerer igennem Københavns Havn til det store åbningsevent. Sort Sol-guitarist Lars Top-Galia er om bord og spiller ’I Danmark er jeg født’, så det skal nok blive rock’n’roll.

Værket kan både opleves på åbningsaftenen, 1. februar, og to gange mere i løbet af festivalen, blandt andet på festivalens sidste dag, 24. februar.

Ghost Ship. 1. februar. Lysbåden sejler Højbro v. Frederiksholms Kanal kl. 17. Gratis

2. Nordlys i Tivoli

Kan man se nordlys i Købehavn? Ja da, i Tivoli. Haven er indhyllet i lys, når de åbner for vintersæsonen 1. februar og samtidig er en del af Copenhagen Light Festival.

På Plænen har Tivolis roste lyskunstner Jesper Kongshaug ved hjælp af et særligt laserlys skabt Tivolis eget nordlys, så sparer du også rejsen til Island. Mens du er derinde, bør du også lægge mærke til laserstrålen, som gennemborer nattehimlen i en linje fra Tivoli til Nikolaj Kunsthal.

Lys i Tivoli. Fra 1. februar, alm. entré. Tivoli, Vesterbrogade 3, Kbh V.

3. The Ice is Melting at the Pøules

Global opvarmning, smeltende indlandsis og hastigt stigende temperaturer. Det er lige til at blive deprimeret af.

Martin Erstads værk på Nordatlantens Brygge. Pr-foto

På Nordatlantisk Hus i Strandgade sparker lyskunster Martin Ersted 2., 9. og 16. til din klimasamvittighed med et gigantisk facadeværk, der viser temperaturernes stigning gennem de seneste 150 år. Titlen er inspireret af tidligere udenrigsminister Villy Søvndals danligsh-tale fra 2009.

The Ice is Melting at the Pøules. 2., 9. og 16. februar. Gratis. Nordatlantens Hus, Strandgade 91, Kbh. K

4. Lys på Bryggen

Islands Brygge er også gået lysamok. Som en del af festivalen står Kulturhuset Islands Bygge bag flere lysende værker af danske kunstnere.

Lyskunstner Camilla Brix Andersen har for eksempel skabt lysværket ’The Orb’, en genbrugs-lysinstallation, hvor lys, cykelhjul og metaldåser vil sprede skygger og lys under Langebro, mens filmmanden Palle Vedel viser videoer og lysinstallationer af Østens kultur og religioner, ligesom han har lavet en video-ballon-installation i samarbejde med Peter Martensen.

Lys på Bryggen. Flere arrangementer og tidspunkter. Kulturhuset Islands Brygge. Islands Brygge 18, Kbh. S