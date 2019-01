Han har lavet lysskilte til hovedstaden i 25 år: Hvor er det smukkeste neonskilt i København?

Neonskilte ved Søerne. Zulu-reklamen på Langebro. Det gamle City 2-logo, de nye buer på KB-Hallen og skilte til restauranter som Madklubben, Brdr. Price og Føtex-facaden på Vesterbrogade.

Igennem 25 år har Bent Christiansen fra Herlev-firmaet Neonsign pakket hovedstaden ind i neonbogstaver, tagreklamer og lysskilte.

Miniserie København lyser Kig op. Der er lys i vintermørket. Ibyen hylder København by night. Vi har blandt andet bedt 3 unge forfattere dedikere en tekst til byens lysskilte, ligesom vi guider dig til lyssafari i byen og og interviewer en ekspert om byens neonlys.

Hvad er seneste nyt på neonfronten?

»Vi har aldrig haft mere travlt. Efter at glødepæren er gået ud, er neonrør i dag den ældste lyskilde, der findes. Og det sjove er, at arkitekterne nu har taget det til sig. De betragter det pludselig som stuerent og som noget, der er sjovt at arbejde med. Tidligere var neon sådan noget, der sad ude på Bakken, og i Tivoli, hvor man brugte glødepærer til alt, var neon et fyord. Men nu er det vendt fuldstændigt. Jeg er faktisk lige ved at lave et neonskilt til en restaurant i Tivoli«.

Tidligere var neon sådan noget, der sad ude på Bakken, og i Tivoli, hvor man brugte glødepærer til alt, var neon et fyord. Men nu er det vendt fuldstændigt Bent Christiansen, Neonsign

Hvilket lysskilt i byen savner du?

»Neon er jo en rigtig storbyting, og der er flere gode, der er forsvundet fra København. Jeg savner især Galle & Jessens store reklame med frøerne på hjørnet af Lyngbyvej og Jagtvej. Frøerne sad på en skorsten og lyste. De var meget markante og smukke«.

Hvad er det smukkeste, hemmelige neonskilt i byen?

»Jeg har et par favoritter. Skiltet på Vester Vov Vov, hvor skrifttypen passer rigtig flot til huset. De tredimensionelle neonknapper på Føtex på Vesterbrogade, der stammer fra starten af 1950’erne. Og så facaden på Politikens Hus, der et et klassisk neonskilt«.

Hvad er det vildeste neonværk, du har lavet?

»En kæmpe bog i neon til den danske kunstner Erik Frandsen. Han havde lavet en bog på 28 sider, som han ville have lavet til et værk. Forestil dig det lige: 28 sider blæst op i 230 x og 170 centimeter. Det kostede lidt over en 1 million«.

Foto: Martin Lehmann

Hvilket skilt til byen drømmer du om at lave?

»Man vil jo gerne have lavet Irma-hønen igen, ikk’? Det er måske forudsigeligt, men det er et meget smukt skilt (fun fact: Irma-hønen har siddet på sin pind ved Sortedams Dossering siden 1936. Foreløbig har hun lagt mere end 118 millioner æg. Tæl med her, red.). Jeg drømmer om at lave noget neon til Rådhuspladsen. En god tagreklame. I dag er der lysaviser og et stort termometer på hjørnet af Vesterbrogade og Rådhuspladsen, men mange af dem fungerer mere som hatte på bygningerne. Der mangler en smuk tagreklame«.