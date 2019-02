Mød Lars Tyndskid: Guide til 6 børneforestillinger i den nye teatersæson

En ny teatersæson står for døren – også for det mindste.

Vi udpeger 6 potentielle hitforestillinger for børn og unge.

1. Glem alt om Newton

Balance og tyngdekraft. To genstridige størrelser, som har det med at volde børn (og nogle voksne) problemer. I ’Hvad nu hvis ...’ bliver det hele udfordret, så troen på at flytte umulige klodser i ’Klodsmajor’ vil vende tilbage hos både børn og voksne.

Foto: Folketeatret

Med lodder, trisser, brædder og snore vil der blive bygget huse, klatret på stiger og leget med tyngdeloven, så frygten for, at det hele styrter sammen, konstant er til stede. Efter forestillingen er det muligt at gå på opdagelse i det kunstneriske laboratorium og selv give sig i kast med at eksperimentere.

’Hvad nu hvis …’ 14. februar-3. marts. Folketeatret, Nørregade 39, København K. Billetter: 40-135 kr. 1/2-5 år.

2. Immun over for Ole Lukøje

»Jeg kan ikke sove«, siger pigen. Hun vil ud at se Månen. I enmandsforestillingen ’I nattens lys’ tager Hr. Nat den søvnresistente pige med ud på eventyr, efter mørket er faldet på.

Foto: Bo Amstrup/Teater Refleksion

Med drømmende musik som bagtæppe viser natten sig som et sted, hvor nyt lys og fremmede lyde eksisterer. Og hvor magien kan få lov til at spille fantasien et puds. Lige indtil en ny dag desværre truer på ny.

’I nattens lys’, 23.-26. februar, turné før og efter. Teater Refleksion, Jyllandsgaarden, Frederiksgade 72B, Aarhus. Billetter: 60 kr. 3-6 år.

3. Mere end Motor Mille

Hvor langt er der til verdens ende? Ligger den lige rundt om hjørnet eller meget langt væk? Og skal man rejse helt dertil for at kunne finde hjem igen?

Foto: Büro Jantzen

I ’Til verdens ende’ fortsætter Mille Gori sin rejse væk fra DR’s tv-kanaler, fordi hun har bedt sin ven Youssef skrubbe af til verdens ende. Med en makker, som kun taler med musik og lyde, forsøger Mille at finde sin bedste ven. På vejen møder hun både gps’er, krager og en mand, som hedder Lars Tyndskid.

’Til verdens ende’. 27. april-5. maj. Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, København N. Billetter: 75-305 kr. Fra 5 år.

4. Åh, min egen Miramis

Det er altid de reneste, mest uskyldige mennesker, som i fantasiens verden må påtage sig ansvaret for at redde os andre.