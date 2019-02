Politikens teaterkritiker om den nye sæson: Danske teatre må stramme sig an, hvis ikke de vil tabe til Netflix

Men teatret må kende tiden for at kende sin egen placering i den. Og man må forvente af enhver teaterforestilling, at den implicit svarer på, hvad vi skal med den. Hvorfor skal vi se den? Men også: Hvorfor skal vi overhovedet sætte os ind i salen til at begynde med?

Jeg holder af det kunstige

At tage afstand fra teatret som kunstform – som mange mennesker gør – må handle om, at man misforstår, hvad det er. Man tror, det er bagud i evolutionen. At det er en film, der ikke er blevet til en film; man finder dialogen kunstig. Men det er der ikke noget at sige til, hvis teater prøver at være film.

Men netop det kunstige er noget af det, jeg holder allermest af ved teatret. I den fremmedgørende følelse, det er at sidde i mørket, tror jeg også, at scenekunstens store potentiale ligger i dag. Den har os et sted, hvor vi er sårbare, hvor vi er blottede, åbne, opmærksomme og parate.

Teatret kan minde os om noget, vi er i gang med at tabe i en helvedes fart: nærværet, samværet, kroppen og koncentrationen

Teatret kan minde os om noget, vi er i gang med at tabe i en helvedes fart: nærværet, samværet, kroppen og koncentrationen. Teatret er først og fremmest noget, der foregår lige foran os, og jeg har kun i begrænset omfang lyst til at skulle oversætte det til noget, der foregår uden for scenen.

Det kan minde mig om, at jeg er en krop, der er til stede i et rigtigt rum med andre kroppe – hvilket jeg ellers godt kan glemme, når jeg går rundt og lever mit liv i det uhåndgribelige. Teatret kan minde mig om, at jeg lever og skal dø.

Betændt på scenen

Jeg håber, vi vil se mere teater, der sætter alt på ét bræt og stræber efter at genopdage scenens sprog, teater, der rammer os hårdt i mørket.