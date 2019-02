København har fået et 34 meter højt koncerthus

Et gammelt vandtårn er blevet tømt for vand og skal i fremtiden fyldes med musik. Og uendelig lang efterklang.

Der er over 20 meter til loftet på Københavns nye spillested Brønshøj Vandtårn.

På Brønshøjvej ligger et gammelt vandtårn, der er renoveret og forvandlet til et permanent kultursted, efter der kun sporadisk har været afholdt enkelte koncerter de seneste otte år.

Brønshøj Vandtårn Nyt spillested i Brønshøj indrettet i et gammelt vandtårn. Kapacitet: 149 gæster. Brønshøjvej 29, 2700 Brønshøj.

Københavns Borgerrepræsentation tilbagekøbte i 2015 vandtårnet for at skabe et sted, der kan tilbyde kulturarrangementer til alle de københavnske borgere. Og det er Kulturhuset Pilegården, der ligger få meter fra tårnet, der fremover skal drive stedet.

Vi skal favne bredt, og hvis der er noget dans, der giver mening i tårnet, så skal der også være plads til det Jenny Marie Kruse

»Planen er, at det skal have en god lokal forankring, men også et internationalt perspektiv, så folk har lyst til at komme langvejs fra«, siger Jenny Marie Kruse, der er koordinator på Brønshøj Vandtårn.

Med plads til 149 gæster kan københavnerne vente sig nogle intime koncertoplevelser. Foto: Jenny Marie Kruse

Arrangementerne skal være for alle aldersgrupper, og som udgangspunkt bliver det et koncert- og udstillingsrum med særlig fokus på lydkunst. Men det udelukker ikke muligheden for andre kulturoplevelser i siloen.

»Vi skal favne bredt, og hvis der er noget dans, der giver mening i tårnet, så skal der også være plads til det«, siger Jenny Marie Kruse.

Lang historie

Selv om spillestedet er nyt, er bygningen en gammel sag. Brønshøj Vandtårn har med sine 34 meter raget godt op i vejret, siden det blev opført i 1930. Arkitekten bag siloen, som i dag er fredet, var Ib Lunding, som også tegnede Buen ved Vesterport og de gule sporvogne, der kørte rundt i København i 1930’erne.

I 2019 er det 85 år siden, at NESA motorvogn 929 blev sat i drift første gang. Det var vandtårnets arkitekt, Ib Lunding, der tegnede sporvognen, som først blev sat ind på linje 14 mellem Vanløse og Klampenborg. Foto: Jens Dresling

Tyve år efter, Brønshøj Vandtårn blev tømt for vand, har Varmings Tegnestue stået for renoveringen af det gamle tårn, hvor blandt andet adgangsforholdene er blevet forbedret. Der var nemlig kun en enkelt dør ind i tårnet, og når mange mennesker skal samles, skal der være en flugtvej.

Og selv om det kan være en udfordring at sætte en ny dør i en fredet bygning, fordi der bliver stillet krav til udseende og materiale, har det i dette tilfælde været en nem opgave at lave en fortolkning af det eksisterende, fortæller arkitekt hos Varmings Tegnestue Tine Meyling.

»Døren har stilmæssigt mange moderne træk. Det, der er der i forvejen, er modernistisk, og det er sådan noget, vi godt kan lide i dag«, siger hun.

Hvad med rumklangen?

Tine Meyling er selv yderst begejstret for vandtårnets arkitektur.

»Det er både råt og maskulint på grund af den rå beton, og fordi det er stort, tungt og skyder op af jorden. Og så har det de her vinduer, som bobler op og snor sig rundt om bygningen, det er meget fint og poetisk«, siger hun.

Foto: Jenny Marie Kruse En spindeltrappe fører op til toppen af tårnet med en udsigt over hele byen gennem de runde vinduer. Men da der kun er den ene trappe, bliver der i første omgang ikke adgang for gæsterne.

En spindeltrappe fører op til toppen af tårnet med en udsigt over hele byen gennem de runde vinduer. Men da der kun er den ene trappe, bliver der i første omgang ikke adgang for gæsterne. Foto: Jenny Marie Kruse

Mellem de kæmpestore, originale betonsøjler og det høje loft er der en efterklang på op til 40 sekunder. Da fredningen forhindrer, at der bliver ændret på det, må kunstnere tænke det ind og bruge det i deres arbejde.

Det (efterklangen, red.) er en af de præmisser, der er. Det skal man leve med, og det skal være en del af oplevelsen Tine Meyling

»Det er en af de præmisser, der er. Det skal man leve med, og det skal være en del af oplevelsen«, siger Tine Meyling.

Brønshøj Vandtårn er netop blevet indviet, og festivalen Vinterjazz har allerede booket sig ind. Lørdag 16. februar vil jazztonerne flyve mellem betonsøjlerne, når festivalen fyrer op for Jazz Club Loco, der er en klub for jazz og anden eksperimentalmusik, og de fremtidige arrangementer kan findes på Brønshøjs Vandtårns Facebookside.

Brønshøj Vandtårn, Brønshøjvej 29, 2700 Brønshøj.