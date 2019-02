Blå bog

Richard Hart

Født i London. Uddannet kok og har arbejdet på toprestauranter i både Storbritannien og USA.

I San Franscisco begyndte han at bage og blev ansat på bagerier, heriblandt som chefbager på det berømte Tartine Bakery.

I 2017 flyttede han til København. I 2018 åbnede han Hart Bageri på Gammel Kongevej på Frederiksberg, der fik 6 hjerter af vores anmelder, som bl.a. skrev:

»Vi har fået et bageri, der genfortolker kageklassikere og viser, hvordan de bør smage, når der er hældt nok kærlighed, håndværk og viden ned i dejen. Hart tager kagelykken til et nyt niveau og viser, hvilken magi der ligger i at blande verdens mest simple ingredienser vand, salt, surdej, og mel, når man ved, hvordan man skal gøre det«.





