Mandag er Michelin-dag: Hvem snupper årets Michelin-stjerner? 3 eksperter deler historier fra rygtebørsen

Mandag 18. februar sker det.

Dagen, som kokke, madører og sensationslystne journalister over hele verden ser utålmodigt frem til som børn på juleaftensdag. Restaurationsbranchens svar på en VM-finale.

Udgivelsen af årets Michelin-guide.

Madbibelen, som guiden simpelthen også kaldes, blev udgivet af dækfabrikanten Michelin for første gang i år 1900. Den var oprindeligt tænkt som en hjælp til bilister, så de kunne komme ud på landevejene og få slidt deres dæk, men den har sidenhen udviklet sig til den vel nok fineste udmærkelse for restauranter.

I flere år har man talt om, at Wassim Hallal på Frederikshøj skulle have en stjerne nummer to, og det kunne godt være, det skete i år Jesper Uhrup, madmagasinet Gastro

Og allerede nu svirrer rygterne i miljøet om, hvem der i år får en eller flere af de eftertragtede stjerner, om der er nogen, der står til at miste en, hvem der i hvert fald fortjener at blive inkluderet, og hvem som ikke gør.

Stjerner til Aarhus

I år bliver den nordiske del af den lille røde guide for første gang præsenteret i Aarhus, ikke i København eller Stockholm, og det er næppe tilfældigt, mener Jesper Uhrup, der er chefredaktør på madmagasinet Gastro.

»Det ville være pudsigt, hvis de så ikke havde noget til Aarhus. I flere år har man talt om, at Wassim Hallal på Frederikshøj skulle have en stjerne nummer to, og det kunne godt være, det skete i år«, siger han.

Meget er sket på den danske madscene, siden to ægtepar - Lene og Sven Grønlykke og Inge og Klaus Rifbjerg - i 1976 åbnede Restaurant Kong Hans i Vingårdsstræde. Restauranten modtog som den første restaurant i Danmark en Michelinstjerne i 1983. Gennem tiden er det blevet til i alt 34 stjerner til Kong Hans. Foto: Lars Hansen

Det samme påpeger både forfatter Martin Kongstad, der er madanmelder i radioprogrammet ’Bearnaise er Dyrenes Konge’ på Radio24Syv, og Søren Frank, der er madanmelder på Berlingske.

»Man kan ikke trække hele Norden til Aarhus og stable et kæmpe show på benene, uden at der er et eller andet i godteposen. Og det mest sandsynlige er, at Wassim Hallal får en stjerne mere. Frederikshøj har alle de kvaliteter, som Michelin efterspørger«, siger Søren Frank.

Jyske overraskelser

I det hele taget er der i løbet af de seneste år faldet flere og flere stjerner af til restauranter uden for København. Det kunne også godt ske i år.

»Falsled Kro må ligge til at få en stjerne. Køkkenchef Kasper Tind Hasse gør det forbilledligt, og kroen har jo al den luksus, som man normalt forbandt med Michelin. Nu også vandflyver fra København, for at det ikke skal være løgn!«, siger Martin Kongstad.

»Der er altid en overraskelse, og jeg tror, den bliver nordjysk i år. Textur i Aalborg ligger til en stjerne, det samme kunne gælde Ruths Hotel i Skagen«.

Jesper Uhrup er enig og synes, det er helt uforståeligt, at fynske Falsled Kro ikke allerede har en stjerne. Han nævner også Ruths Hotel som en mulighed.

Jeg har hørt på vandrørene, at Henne Kirkeby Kro har haft mange besøg fra inspektører i år, og Michelin er jo glade for Paul Cunningham, så det kunne være, det var i år, han gik fra to til tre stjerner Søren Frank, madanmelder

»Det, der taler imod, er dog, at Ruths Hotel næsten lige har fået ny køkkenchef«, siger chefredaktøren på Gastro.

»Lieffroy i Nyborg kunne også godt få én. Det er tidligere Falsled-folk, der driver det, og det er også et fantastisk sted«.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen Søllerød Kro

Søllerød Kro Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Både Martin Kongstad og Jesper Uhrup påpeger i øvrigt, at det godt kunne være året, hvor Søllerød Kro i Nordsjælland fik sin anden stjerne. Og så har Søren Frank hørt rygter om Paul Cunningham.

»Jeg har hørt på vandrørene, at Henne Kirkeby Kro har haft mange besøg fra inspektører i år, og Michelin er jo glade for Paul Cunningham, så det kunne være, det var i år, han gik fra to til tre stjerner. Men det er ikke til at sige, for man ved aldrig, hvor de her rygter starter henne«, siger Søren Frank.

En, to eller tre til Noma?

Et af årets helt store spørgsmål er Noma. Selvfølgelig er det det.

Tidligere havde René Redzepis verdensberømte restaurant to stjerner, men mistede dem igen, da de lukkede for at flytte til nye lokaler. I 2018 genåbnede de på Refshaleøen, og de burde nu være klar til igen at komme med i guiden.

»Ingen i den internationale madverden fattede, at Noma ikke blev trestjernet hos Michelin. Kriteriet er jo, at restauranten skal være en rejse værd, og dag efter dag væltede det ind med foodies fra hele verden, som netop tog til København alene for at spise på Noma«, siger Martin Kongstad.

Ingen i den internationale madverden fattede, at Noma ikke blev trestjernet hos Michelin Martin Kongstad, forfatter og madanmelder

»Nu har de bygget om og skærpet profilen betydeligt, og det giver Michelin muligheden for at gøre dem trestjernede uden at tabe ansigt. I øvrigt kan man vel sige, at Michelin har mere brug for at give Noma de tre stjerner, end Noma har for at modtage dem. Jeg tror, de får tre«.

Søren Frank kunne også godt forestille sig, at Noma går direkte fra nul til tre stjerner: