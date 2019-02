Medbring sovepose og tandbørste: Tag til natkoncert mellem træerne i weekenden

I weekenden danner det københavnske kunstcenter Copenhagen Contemporary rammen om en kunstoplevelse, hvor det er helt okay at falde i søvn.

Faktisk er det formålet, når de i samarbejde med musikorganisationen Strøm fredag vil have dig til at medbringe sovepose og tandbørste til en nat mellem 45 seks meter høje træstammer.

Og så kan du ellers lægge dig godt til rette, inden multiinstrumentalist og producer Rasmus Juncker oversætter planternes sprog til et sirligt ekko af musikalske impulser.

Begivenheden foregår i forbindelse med den schweiziske kunstner Claudia Comptes totalinstallation ’I Have Grown Taller from Standing with Trees’, der gennem et sanseligt univers af lyd, lys og dufte undersøger vores forbundethed med naturen.

Koncerten varer hele natten. Billetter til arrangementet koster 150 kroner og kan købes her.

Copenhagen Contemporary/Strøm: Sovekoncert mellem træerne. Refshalevej 173A, 1432 København K.