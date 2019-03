Gadefest eller glimmermaske? Her er 5 steder, I kan fejre fastelavn i byen

FOR ABONNENTER

Igen i år er Toldboden og Løgismose gået sammen om at fejre fastelavn med udsigt over Refshaleøen og Operaen, og lørdag åbnes ballet med en weekendbrunch, der i denne anledning vil byde på hjemmelavede fastelavnsboller. Alt imens kan de mindste få lagt ansigtsmaling af forældrene, ligesom der senere vil blive slået katten af tønden, være præmier til de mest kreative udklædninger og rabat i Løgismoses butik for heldige voksne. Toldboden anbefaler, at man booker bord til brunch.