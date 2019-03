Morfarrockens største helt til Tinderbox: Neil Young spiller i Tusindårsskoven til sommer

Tinderbox føjer rockikonet Neil Young og The Savage Rose til sommerens festivalprogram.

Når Roskilde Festival må få Bob Dylan, så vil vi have Neil Young. Kan man næsten høre Tinderbox sige til sig selv.

Og som ’sagt’ så gjort. For dette års udgave af den odenseanske festival får nemlig besøg af den canadiske rocklegende Neil Young.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Neil Young gav i 2016 koncert på Roskilde Festival, en koncert Politikens anmelder gav seks hjerter: »Neil Young spillede i tre timer. Men ingen af dem var stive. Eller noget der bare lignede. Det ømme, det melankolske, det rasende og det frådende havde alle skiftevis hovedrollen«, skrev Kim Skotte dengang.

Med sig til sin første koncert i Odense nogensinde tager den 73-årige rockbastion backingbandet Promise of the Real.

Koncerten til sommer bliver desuden Neil Youngs eneste skandinaviske koncert på den kommende turné.

Danske legender

Nogle andre rutinerede kræfter, der også har fundet vej til Tinderbox-plakaten er danske The Savage Rose.

De debuterede i 1968, fejrede for ikke så længe siden deres 50-års jubilæum, men Annisette Koppel og resten af bandet, der i dag ledes af pianist Nikolaj Hess, er stadig fuldt leveringsdygtige på scenen.

The Savage Rose og Neil Young + Promise of the Real er den seneste tilføjelse til programmet til dette års Tinderbox, der allerede tæller navne som A$AP Rocky, Diplo, Duran Duran, Lana Del Rey, Macklemore, Rick Astley og Skunk Anansie.

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven i Odense 27.-29. juni. Billetter finder du her.