Popstjernen Miley Cyrus spiller på Tinderbox

Hun har kun en enkelt gang tidligere givet koncert i Danmark.

Men til sommer vender den amerikanske stjerne Miley Cyrus tilbage til landet med hits som ’Wrecking Ball’, ’We Can’t Stop’ og det seneste Mark Ronson-hit ’Nothing Breaks Like a Heart’.

Det gør hun for at give koncert på sommerens udgave af den fynske festival Tinderbox. Det meddeler festivalen i en pressemeddelelse.

Nye navne til Tinderbox: Miley Cyrus (US) Giogio Moroder (IT) Michael Falch (DK) Stefflon Don (UK) Dean Lewis (AUS) Den Gale Pose (DK) The Marcus King Band (US) Crown the Beast (DK) Karenina (DK) Trouble Is (US) Eric Prydz (S) Deniz Koyu (D) Deorro (US) Kris Kriss Amsterdam (NED) TooManyLeftHands (DK) Tujamo (D) Anna Lunoe (AUS) Baltzer (DK) CID (D) CRISTOPH (UK) Mambo Brothers (ES) Skiy (D) Vigiland (S) Zookeepers (DK) Vis mere

»Vi er vanvittigt begejstrede over, at det er lykkedes at få så stort et navn med i sidste runde offentliggørelser. Der har været stor efterspørgsel på et stort popnavn, og med Miley Cyrus må man sige, at vi har leveret et af de største i verden lige nu«, udtaler talsmand for Tinderbox, John Fogde, i forbindelse med offentliggørelsen.

Popstjernen Miley Cyrus sætter det foreløbige punktum for programmet til årets Tinderbox i Odense.

Hun er sammen med Neil Young, Lana Del Rey, A$AP Rocky, Billie Eilish, Duran Duran og Macklemore nogle af årets hovednavne på festivalen.

Tinderbox finder sted 27.-29. juni i Tusindårsskoven i Odense.