'Hotline Bling' med swing: Ny Nørrebro-festival kører Drake, Rihanna og Jimi Hendrix gennem den store jazzkværn

De fleste kan nok blive enige om, at Rihannas megahit ’Diamonds’ swinger. Det er der i hvert fald over en milliard YouTube-visninger, der tyder på.

Alligevel swinger det ikke jo ikke rigtigt. Ikke på jazzmåden. Men det kommer det nok til at gøre på Nørrebro lidt senere på året.

Foto: André Gustafson Niels Lan Doky står allerede bag jazzklubben Niels Lan Doky International Jazz Collective på Vester Voldgade. Nu kaster han sig over festivalen JAZZ/TAKES.

En ny københavnsk jazzfestival ser nemlig dagens lys til juni, hvor den danske jazzpianist Niels Lan Doky arrangerer første udgave af Jazz/Takes - en tredagesfestival med internationale musikere, der vil fortolke pop, rock og soul fra andre musikere.

Første aften kommer den amerikanske jazzguitarist Mike Stern til Nørrebro for at kaste sig over 60’ernes psykedeliske rockmusik og navne som Jimi Hendrix og The Doors.

Fredag den 21. juni gælder det amerikanske Camille Sledge, der vil synge og jazzificere 70’ernes soul fra blandt andet Aretha Franklin og James Brown.

Doky går Drake

På sidstedagen vil Niels Lan Doky selv stå for at køre store popnavne som Rihanna, Drake og Beyoncé igennem den store jazzkværn for at bringe nyt liv til nogle af tidens allerstørste hits.

Der skal med andre ord virkelig jazzes igennem, så København gøres ære som den historiske jazzby, den er.

»Festivalen er min måde at sige tak på. Tak til den bydel, hvor jeg voksede op, og som gav mig så meget«, lyder det i en pressemeddelelse fra Niels Lan Doky, der har boet i Paris og New York i en årrække, men i 2013 flyttede tilbage til barndommens København.

»Jeg er helt overvældet over, hvor store navne der har sagt ja til at komme over. Det er helt vildt. Det havde jeg aldrig turde drømme om. Jeg glæder mig virkelig meget«, siger han.

Jazz/Takes. 20.-22. juni. Nørrebro Teater.