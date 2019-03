Her er det fulde program: Lauryn Hill, The Minds of 99, Mø og 31 andre spiller til årets Fredagsrock i Tivoli

Der er internationale og danske navne inden for både rock, rap og rendyrket pop på programmet for dette års fredagsrock, der finder sted for 23. gang.

34 forskellige kunstnere fordelt på 24 fredage.

Sådan lyder formlen for dette års Fredagsrock-program, der for 23. gang gør Plænen til genstand for en gedigen folkefest med masser af musik.

Og der er lidt for enhver smag at komme efter i programmet, der netop er blevet offentliggjort.

Fredagsrock 2019 12. april The Minds of 99 19. april Joey Moe 26. april Den Gale Pose + TopGunn 3. maj Karl William + Barbara Moleko 10. maj Bikstok + Shaka & Wafande 17. maj Phlake 24. maj Suspekt 31. maj Medina 7. juni MORTEN 14. juni Mads Langer 21. juni D-A-D 28. juni TV-2 5. juli Tom Jones 12. juli Benal + Jada 19. juli Tina Dickow 26. juli Gnags 2. august Infernal + Ude Af Kontrol 9. august Ms. Lauryn Hill 16. august Jason Derulo 23. august When Saints Go Machine + Thomas Dybdahl & Tivoli Copenhagen Phil 30. august MØ 6. september Christopher + Maximillian 13. september Kato + Djämes Braun 20. september Citybois + Hugo Helmig Vis mere

I år vil det blandt andet være muligt at opleve verdensfænomenet Mø, når hun spiller 30. august, og dermed giver sin blot anden annoncerede koncert på dansk jord denne sommer.

Der er mere rendyrket pop at komme efter, når Medina går på scenen 31. maj, og i samme ende af spektret finder man danske navne som Christopher, Phlake og Mads Langer.

Der er også internationalt besøg fra Thomas Dybdahl og Jason Derulo. Derudover er det lykkedes at booke den amerikanske stjernediva Ms. Lauryn Hill, der er tidligere forsanger i The Fugees og har samlet fans over hele verden med sin store stemme og forening af hiphop, r&b, soul og gospel.

Gamle kendinge

Et par veteraner er det også blevet plads til i årets program.

Rockbandet D-A-D gearer publikum op med 30 års spadeerfaring til en koncert 21. juni, og ugen efter gælder det landets kedeligste orkester, når TV-2 tæller ind til en omgang velfærdspop på aarhusiansk 28. juni.

Og så vil det være muligt at opleve et gensyn med Gnags, Karl William og TopGunn på Plænen, ligesom Benal og Jada, som tidligere har spillet til Fredagsrocks lillebror Lille Fredag, er at finde på plakaten.

»Det viser en stærk positiv tendens på den danske musikscene, at flere kunstnere kan tage springet fra vores intime torsdagsscene, til Fredagsrocks hovedscene«, siger programchef Thor Feilberg i en pressemeddelelse.

De 32 nye offentliggørelser slutter sig til to allerede annoncerede koncerter med Tom Jones og rapgruppen Den Gale Pose.

Som altid er der fri adgang til koncerterne for Tivolis gæster, og det er muligt at anskaffe Inner Circle-billetter for de fans, der ønsker at komme helt tæt på de optrædende kunstnere.