Keane, Benal, Saveus: Northside offentliggør de sidste festivalnavne

Det sidste punktum på årets Northside-plakat sætter festivalen i dag med otte nye navne.

Efter en pause på seks år vender engelske Keane, der står bag hits som ’Everybody’s Changing’ og ’Somewhere Only We Know’, tilbage til Danmark og til Northside, hvor de også gav deres seneste koncert her i landet.

Nye navne til Northside: Keane (UK) Phlake (DK) Benal (DK) Saveus (DK) POnd (AUS) Hop Along (US) Novo Amor (UK) Masego (US)

I programmet er der også blevet plads til danske navne som hiphop-duoen Benal, Saveus med frontmand Martin Hedegaard og Phlake.

Det meddeler Northside i en pressemeddelelse, og hermed udgør de 39 navne på plakaten nu det endelige program.

På plakaten er allerede store, internationale navne som New Order, Major Lazer, Tame Impala, Bon Iver, Mark Ronson, Migos og Khalid.

2019-udgaven af Northside finder sted i Ådalen i Aarhus fra 6.-8. juni. Billetter til festivalen finder du her.