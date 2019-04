Nu starter sæsonen for loppefund: Populært loppemarked udvider konceptet med karaoke-genbrug og Nik & Jay-tema

Det tilbagevendende loppe- og tøjbyttemarked Veras Market åbner sæsonen søndag. Som noget nyt vil der fremover være et ugentligt tema, så du for eksempel kan finde det perfekte Spice Girls-, boyband-, eller Disney-outfit.

Fakta: Veras Market oversigt: 7/4: Sæsonstart under Buen 21/04: Nik & Jay Edition 28/04: Plant Edition (Interiørmarked) 05/05: Festival Edition 26/05: Boyband Edition (mandemarked) 02/06: Beauty Edition 23/06: Decor Edition (interiørmarked) 04/08: Silent Edition 11/08: Vintage Edition 18/08: Karaoke Edition 25/08: It’s a match Edition (mandemarked) 01/09: Friends Edition 08/09: Marked NR 100 15/09: Sex and the City Edition 22/09: Cooking Edition (interiørmarked) 29/09: Bingo Edition 06/10: Chris Brown Edition 13/10: Spice Girls Edition 20/10: Den nye stil Edition (mandemarked) 27/10: Disney Edition 03/11: Barbie Edition 17/11: Glitter Edition 01/12: Gift Edition 15/12: Sæsonafslutning Vis mere

Fra på søndag kan du igen bruge dine weekender under Bispeengbuen og trawle igennem brugte Adidas-jakker, karamelfarvede chinos og velourbukser med svaj i.

Det tilbagevendende genbrugsfænomen Veras Market holder nemlig igen loppemarkeder (næsten) hver søndag i løbet af året.

Veras Market har med årene fundet fodfæste som fast weekendritual for københavnere, der leder efter nye modeaccessories, eller som håber på at blive spottet af Soundvenues streetstylefotograf.

På de ugentlige markeder kan alle sælge ud af deres egen garderobe med en stand, og besøgende kan købe genbrugstøj samt bruge Veras cirkulære tøjbyttekoncept - og på søndag er markedet tilbage under Bispeengbuen i København.

Fokus på mænd og karaoke

Men selv om it ain’t broken kan man alligevel godt fixe konceptet, og derfor er der nyt under solen for alle de, der synes, at en søndag under Bispeengbuen lyder sjovt:

Alle markeder har i år et specifikt tema. For eksempel er der 21. april et hot Nik & Jay-loppemarked, og den 18. august er der karaoke-tema, som udover at byde på kopisang i billige mikrofoner, også er tænkt som en hyldest til den asiatiske modeverden.

Er du mere til binge-watching kan du i løbet af sommeren også dukke op til et marked med ’Friends’-tema, og foretrækker du cosmopolitans frem for kaffe fra Central Perk, har Veras selvfølgelig også sørget for et ’Sex and the City’-tema.

Derudover holdes der den sidste søndag i hver måned et ekstra loppemarked med særligt fokus på to ting, der normalt ikke får meget opmærksomhed på et tøjloppemarked: Mænd og interiør.

Ifølge en pressemeddelelse fra Veras er håbet, at den bæredygtige tankegang også vil blive overført til herretøj og til de nipsting, vi køber til hjemmet.

Sæsonåbningen af Veras Market finder sted under Bispeengbuen på søndag fra klokken 10 til 15.