Et tip til fattigrøvene: Snart kan du komme til gratis udendørskoncerter i haven ved Pumpehuset

Pumpehuset fejrer foråret med annoncering af et musikprogram, der kan nydes kvit og frit i Byhaven.

Solens efterhånden faste plads på himlen har udløst en euforisk forårsstemning blandt københavnerne, der pakker sig i stimer på byens populære solspots.

PROGRAM Maj i Byhaven: 3. maj: Byhavens åbningsfest: Askling 4. maj: Bands of Tomorrows Uimodståelige 8. maj: Asger Techau + Pony Marshall 9. maj: Klaus Handsome & Gadens Løse Fugle + Christian Hede 10. maj: Extremely Rotten Death Metal vol. 2: Undergang + Chaotian 11. maj: Pede B + J-SPLIFF 15. maj: Blitzkrig + Firs 16. maj: AUFORI + Amanda Bøg 17. maj: RYD (UK) + Retro Kid & BRN 18. maj: Indisciplinarian Fest 22. maj: Beats i Byhaven 23. maj: Benedicté + LYNX 24. maj: Ibyen-prisen 25. maj: Ron Gallo (US) + Turquoise Sun 29. maj: Bands of Tomorrows Uimodståelige 30. maj: Jessica Winter (UK) + Nurse 31. maj + 1. juni: Udgårdsfest 201

En af de måske mere oversete lommer i byen er Byhaven ved Pumpehuset. Og her behøver du ikke at medbringe dit eget lydsystem, der skal konkurrere med bassen fra andre. Hvert år sørger Pumpehuset nemlig for musikken med en pakke af koncerter, der henover foråret og sommeren kan opleves med fri entré på deres udendørsvenue Byhaven.

Internationalt besøg

3. maj synger den danske popmusiker Askling foråret ind, hvorefter 16 gratis musikarrangementer afvikles i lbøet af majet. Programmet for de efterfølgende måneder offentliggøres først senere.

Maj-programmet spænder vidt genremæssigt. Der er primært hentet navne fra musiklivets vækstlaget med kunstnere, som Pumpehuset spår en lovende fremtid. Men der er også blevet plads til eksempelvis rapperen Pede B., der tidligere har spillet udsolgte koncerter i Pumpehusets store sal. 11. maj starter sin sommerturné med et gratis show i Byhaven.

Modsat tidligere år bryder Byhaven med traditionen for udelukkende at invitere danske navne på scenen, og flere gange om måneden vil kunstnerne være fundet i det store udland. I maj måned er det britiske RYD, amerikansk garagerock med Ron Gallo og Jessica Winters britiske electro-pop.

Programmet for Byhavens koncerter udvides løbende og kan ses her.