Efter udsolgt Vega-koncert: Danmarks nye popstjerne Jada tager på turné rundt i landet

Med bare tre udgivne singler i baghånden kunne Jada melde om udsolgt til hendes shows på Radar i Århus og Store Vega i København flere måneder i forvejen. Til alle de, der ikke nåede at få fingrene i den adgangsgivende billet til at opleve dansk popmusiks nye store håb, er muligheden der nu igen.

Jada har netop offentliggjort en dansk tour, der kommer forbi otte danske byer i starten af det nye år.

Jada, med det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, var efter singlerne ’Keep it Cool’ og ’Sure’ og en optræden på Roskilde Festival, på alles læber i sommeren 2018, og alt tydede på, at gennembruddet var lige op over.

Den musikalske karriere blev dog sat lidt på pause i efteråret, da Jada måtte trække stikket på grund af en stress. Forløbet med at komme ovenpå og vende styrket tilbage i musikmanegen, fortalte Jada om i et stort portræt i Politiken for nylig.

I starten af 2019 vendte Jada kampklar tilbage til musikscenen med singlen ’Lonely’. Et comeback, der blev fejret af musikdanmark med talentprisen til P3-Guld og fyldte sale i Århus og København.

Spillesteder og datoer for den nye turné kan ses nedenfor og billetter kan købes her. Billetsalget er gået i gang.